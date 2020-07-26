Набсовет банка Рината Ахметова ПУМБ принял решение о привлечении крупной суммы рефинансирования от Нацбанка в ближайшие 5 лет — общим объемом 13,85 млрд грн. В качестве залога планируется предоставить облигации внутреннего госзайма.



Скорее всего, будет задействована схема, ставшая популярной в последнее время: рефинансирование НБУ привлекается под 6% (текущий размер учетной ставки) и на него закупаются ОВГЗ под 11-13% годовых. Риск минимальный с крупным заработком.



Такое соотношение риск/доход нереально получить в классическом кредитовании. Им украинские банки практически не занимаются. По информации НБУ, гривневый кредитный портфель юрлиц в июне увеличился лишь на 0,1%, а за 6 месяцев 2020 года —сократился на 2,1% (до 431 млрд грн).



Наши банки либо вкладываются в ОВГЗ и депозитные сертификаты Нацбанка, либо выдают дорогостоящие кредиты населению. Кредитование бизнеса и экономики в целом давно не является их приоритетом, и никак не стимулируется Национальным банком и правительством.



При этом финучреждения регулярно обращаются за рефинансированием Нацбанка. Например, в минувшую пятницу, 24 июля, 4 украинских банка одолжили у НБУ на 90 дней 816 млн грн под 6% годовых.