Уведомление должно прийти туда?
Сказали через 10 дней (рабочих или календарных я не уточнил).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:30
Re: ПУМБ
Уведомление должно прийти туда?
Сказали через 10 дней (рабочих или календарных я не уточнил).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:49
В Запорожье сказали, что "курьер ездит каждый четверг после обеда, ближе к вечеру.
Так что приходите или в четверг к закрытию, или в пятницу"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:50
На карте будет отображаться статус: "в отделении банка"
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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