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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:30

Re: ПУМБ

  velvet написав:Насколько помню доставку карты в отделение можно увидеть в интернет-банкинге.
Уведомление должно прийти туда?

  Вкладчик1234 написав:В отделении сказали когда приходить (через неделю)
Сказали через 10 дней (рабочих или календарных я не уточнил).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:49

  MASolomko написав:Сказали через 10 дней (рабочих или календарных я не уточнил).

В Запорожье сказали, что "курьер ездит каждый четверг после обеда, ближе к вечеру.
Так что приходите или в четверг к закрытию, или в пятницу"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:50

  MASolomko написав:
  velvet написав:Насколько помню доставку карты в отделение можно увидеть в интернет-банкинге.
Уведомление должно прийти туда

На карте будет отображаться статус: "в отделении банка"
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:14

Re: ПУМБ

  velvet написав:На карте будет отображаться статус: "в отделении банка"
Ага, состояние нахождения карты увидел в веб-версии банкинга (мобильном приложении никакого намёка).

Спасибо за информацию. :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:49

Re: ПУМБ

Коллеги, подскажите, что в ПУМБе нужно иметь для валютообмена (купить доллары)? Есть ли какие-то комиссии (за сам валютообмен, за открытие долларового счета/карты, либо за снятие денег с долларового счета/карты)?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:21

Andrew75
почему бы не прочесть самому тарифы? Ведь это в любом случае НАДО сделать.

Для обмена надо открыть долларовую всекарту. Комиссий за открытие, пополение в кассе, покупку через приложение - нет. Для снятие комиссия одинаковая независимо от валюты карты: "2 транзакції на місяць в сумі менше 500 000,01 UAH в екв. - входить до вартості обслуговування пакета послуг, більше - 1,5%"

Как на мой взгляд то курсы ПУМБ-а хуже чем в нормальных обменках и даже других некоторых банках. Но тут уже дело лично, может у кого-то такая покупка имеет преимущества перед другими вариантами.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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