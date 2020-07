Додано: Сер 29 лип, 2020 13:21

Andrew75

почему бы не прочесть самому тарифы? Ведь это в любом случае НАДО сделать.



Для обмена надо открыть долларовую всекарту. Комиссий за открытие, пополение в кассе, покупку через приложение - нет. Для снятие комиссия одинаковая независимо от валюты карты: "2 транзакції на місяць в сумі менше 500 000,01 UAH в екв. - входить до вартості обслуговування пакета послуг, більше - 1,5%"



Как на мой взгляд то курсы ПУМБ-а хуже чем в нормальных обменках и даже других некоторых банках. Но тут уже дело лично, может у кого-то такая покупка имеет преимущества перед другими вариантами.

Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

U K , E U та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44

, та рахунки в Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!