Уведомление должно прийти туда?
Сказали через 10 дней (рабочих или календарных я не уточнил).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:30
Re: ПУМБ
Уведомление должно прийти туда?
Сказали через 10 дней (рабочих или календарных я не уточнил).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:49
В Запорожье сказали, что "курьер ездит каждый четверг после обеда, ближе к вечеру.
Так что приходите или в четверг к закрытию, или в пятницу"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:50
На карте будет отображаться статус: "в отделении банка"
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 28 лип, 2020 09:14
Re: ПУМБ
Ага, состояние нахождения карты увидел в веб-версии банкинга (мобильном приложении никакого намёка).
Спасибо за информацию.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:49
Re: ПУМБ
Коллеги, подскажите, что в ПУМБе нужно иметь для валютообмена (купить доллары)? Есть ли какие-то комиссии (за сам валютообмен, за открытие долларового счета/карты, либо за снятие денег с долларового счета/карты)?
Додано: Сер 29 лип, 2020 13:21
Andrew75
почему бы не прочесть самому тарифы? Ведь это в любом случае НАДО сделать.
Для обмена надо открыть долларовую всекарту. Комиссий за открытие, пополение в кассе, покупку через приложение - нет. Для снятие комиссия одинаковая независимо от валюты карты: "2 транзакції на місяць в сумі менше 500 000,01 UAH в екв. - входить до вартості обслуговування пакета послуг, більше - 1,5%"
Как на мой взгляд то курсы ПУМБ-а хуже чем в нормальных обменках и даже других некоторых банках. Но тут уже дело лично, может у кого-то такая покупка имеет преимущества перед другими вариантами.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 29 лип, 2020 14:33
Ну, сегодня продают доллары по 27,75. А где ниже? Особо вариантов не видел.
Додано: Сер 29 лип, 2020 14:39
Andrew75
ну это или сегодня что-то необычное в ПУМБ или раньше несколько раз я попадал на что-то необычное в других банках: обычно при сравнеии Моно, Форварда и ПУМБ-а в ПУМБ-е был самый высокий курс. При этом у всех троих курс был выше чем в среднем по обменкам (мониторю около 12).
Сейчас ПУМБ продает по курсу по которому доллар есть буквально в двух обменах из моего списка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:35
Re: ПУМБ
Ща у многих припадут на -2..3 коп
См. Алку, Тасю, Лушего на
ааа, уже
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 сер, 2020 09:43
Відправили кошти з картки Приватбанку на картку ПУМБу, вчора після 18 години. Коли слід очікувати зарахування коштів на картку ПУМБ: в понеділок чи пізніше? Відправляли, схоже, через Приват24
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