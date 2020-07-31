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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:36
asteriks через п24 можно тоже по разному отправить. р2р должна была зачислиться мгновенно (но она была бы с комисом для плательщика 0,5%). Если СЭП то комис 3 грн. не зависимо от суммы, но он да должен зачислиться только в понедельник. Но Вы разве плательщику давали свой IBAN? Если нет - то есть давали только номер карты - то или вам ничего не перечислили (что скорее всего), либо были траблы у привата или пумба с р2р обработкой платежа и деньги скорее всего вернулись (или никуда не уходили).
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:38
Re: ПУМБ
онлайн,
ИндустриалБанк 27.50 27.65 (субота, 1 серпня)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:34
С привата на пумб могли ещё бесплатно через платежи в п24 по номеру карты пумба отправить и деньги должны были поступить мгновенно
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