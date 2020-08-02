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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:36

asteriks через п24 можно тоже по разному отправить. р2р должна была зачислиться мгновенно (но она была бы с комисом для плательщика 0,5%). Если СЭП то комис 3 грн. не зависимо от суммы, но он да должен зачислиться только в понедельник. Но Вы разве плательщику давали свой IBAN? Если нет - то есть давали только номер карты - то или вам ничего не перечислили (что скорее всего), либо были траблы у привата или пумба с р2р обработкой платежа и деньги скорее всего вернулись (или никуда не уходили).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:38

Re: ПУМБ

  Andrew75 написав:Ну, сегодня продают доллары по 27,75. А где ниже? Особо вариантов не видел.


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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:34

  Flamingo написав:asteriks через п24 можно тоже по разному отправить. р2р должна была зачислиться мгновенно (но она была бы с комисом для плательщика 0,5%). Если СЭП то комис 3 грн. не зависимо от суммы, но он да должен зачислиться только в понедельник. Но Вы разве плательщику давали свой IBAN? Если нет - то есть давали только номер карты - то или вам ничего не перечислили (что скорее всего), либо были траблы у привата или пумба с р2р обработкой платежа и деньги скорее всего вернулись (или никуда не уходили).

С привата на пумб могли ещё бесплатно через платежи в п24 по номеру карты пумба отправить и деньги должны были поступить мгновенно
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:50

Flamingo

Да, плательщик только номер моей карты знает. Если до окончания понедельника деньги не зачислятся, значит он ничего не отправлял
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:55

  asteriks написав:Flamingo

Да, плательщик только номер моей карты знает. Если до окончания понедельника деньги не зачислятся, значит он ничего не отправлял


Понедельника ждать не надо. Вас продинамили.(если знали только карту).
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:26

  asteriks написав:Flamingo

Да, плательщик только номер моей карты знает. Если до окончания понедельника деньги не зачислятся, значит он ничего не отправлял

хай хотя бы квиташку из П24 вышлет
хотя я могу такую и нарисовать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:41

  clientage написав:
  asteriks написав:Flamingo

Да, плательщик только номер моей карты знает. Если до окончания понедельника деньги не зачислятся, значит он ничего не отправлял

хай хотя бы квиташку из П24 вышлет
хотя я могу такую и нарисовать :)

Прихват же підписує ЕЦП і шле на check.gov.ua. Хочу побачити, як ви таке намалюєте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:46

  klug написав:
  clientage написав:
  asteriks написав:Flamingo

Да, плательщик только номер моей карты знает. Если до окончания понедельника деньги не зачислятся, значит он ничего не отправлял

хай хотя бы квиташку из П24 вышлет
хотя я могу такую и нарисовать :)

Прихват же підписує ЕЦП і шле на check.gov.ua. Хочу побачити, як ви таке намалюєте.

Ничосибе :shock:
Лана я тада потренеруюсь сначала
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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