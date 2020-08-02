Додано: Суб 01 сер, 2020 10:36

asteriks через п24 можно тоже по разному отправить. р2р должна была зачислиться мгновенно (но она была бы с комисом для плательщика 0,5%). Если СЭП то комис 3 грн. не зависимо от суммы, но он да должен зачислиться только в понедельник. Но Вы разве плательщику давали свой IBAN? Если нет - то есть давали только номер карты - то или вам ничего не перечислили (что скорее всего), либо были траблы у привата или пумба с р2р обработкой платежа и деньги скорее всего вернулись (или никуда не уходили).