asteriks через п24 можно тоже по разному отправить. р2р должна была зачислиться мгновенно (но она была бы с комисом для плательщика 0,5%). Если СЭП то комис 3 грн. не зависимо от суммы, но он да должен зачислиться только в понедельник. Но Вы разве плательщику давали свой IBAN? Если нет - то есть давали только номер карты - то или вам ничего не перечислили (что скорее всего), либо были траблы у привата или пумба с р2р обработкой платежа и деньги скорее всего вернулись (или никуда не уходили).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:asteriks через п24 можно тоже по разному отправить. р2р должна была зачислиться мгновенно (но она была бы с комисом для плательщика 0,5%). Если СЭП то комис 3 грн. не зависимо от суммы, но он да должен зачислиться только в понедельник. Но Вы разве плательщику давали свой IBAN? Если нет - то есть давали только номер карты - то или вам ничего не перечислили (что скорее всего), либо были траблы у привата или пумба с р2р обработкой платежа и деньги скорее всего вернулись (или никуда не уходили).
С привата на пумб могли ещё бесплатно через платежи в п24 по номеру карты пумба отправить и деньги должны были поступить мгновенно
velvet написав:С привата на пумб могли ещё бесплатно через платежи в п24 по номеру карты пумба отправить и деньги должны были поступить мгновенно
За вхід Ахмедбай коміс не бере?
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