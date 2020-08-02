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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 21:22
Кто с вас получить кешбек. Я и мои 2 знакомых воспользовались одной из ссылок в прошлом месяце:
Вкладчик1234 написав:
v.pumb.ua/bcmzpn
Goodman написав:
v.pumb.ua/bc5bf4
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