Додано: Нед 02 сер, 2020 22:52

MASolomko,

1. оформил 2 знакомым, приблизительно в середине месяца.

2. Сделали операции в магазине по 100+ грн

3. 31.07 пришло сообщение, что скоро бонус будет начислен. К середине дня выплатили, как положено, по 100грн (чистыми) друзьям, и мне за них 100+100



Для получения бонуса нужно дождаться звонка с горячки, и назначить встречу.

Нужно сделать 2 "ритейловые" операции (в отделении говорили, что даже снятие налички подойдёт - не проверял)

Бонус выплачивается раз в месяц (не сразу, похоже, что собирают все выплаты за месяц, и выплачивают в последний день. В моем случае - 31.07 )



По правилам - друг бонус может получить только 1 раз. Т.е. получить 100грн за всекарту, и потом за всеможу - по идее не пройдёт



Я получил за 2 своих знакомых (соответственно, они получили каждый по 100грн тоже)

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте