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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:22

Re: ПУМБ

Кто с вас получить кешбек. Я и мои 2 знакомых воспользовались одной из ссылок в прошлом месяце:
  Вкладчик1234 написав:v.pumb.ua/bcmzpn
  Goodman написав:v.pumb.ua/bc5bf4
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:30

MASolomko мне пока только пришли 5 грн % за болтающуюся тысячу на вильном. феерично и доходно. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:52

MASolomko,
1. оформил 2 знакомым, приблизительно в середине месяца.
2. Сделали операции в магазине по 100+ грн
3. 31.07 пришло сообщение, что скоро бонус будет начислен. К середине дня выплатили, как положено, по 100грн (чистыми) друзьям, и мне за них 100+100

Для получения бонуса нужно дождаться звонка с горячки, и назначить встречу.
Нужно сделать 2 "ритейловые" операции (в отделении говорили, что даже снятие налички подойдёт - не проверял)
Бонус выплачивается раз в месяц (не сразу, похоже, что собирают все выплаты за месяц, и выплачивают в последний день. В моем случае - 31.07 )

По правилам - друг бонус может получить только 1 раз. Т.е. получить 100грн за всекарту, и потом за всеможу - по идее не пройдёт

Я получил за 2 своих знакомых (соответственно, они получили каждый по 100грн тоже)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:13

Вкладчик1234 а в чем плюсы карты?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:25

  omb написав:а в чем плюсы карты?

Бесплатная тащилка-толкалка, снятие налички. Выдают чаще визу (сейчас). В приложении можно платить коммуналку, вроде без комиссии.
Процента на остаток нет, пользовался короткими депо, пока было 10%+

Использую как альтернативу моно, форварда, спорта
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 05:02

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:Нужно сделать 2 "ритейловые" операции (в отделении говорили, что даже снятие налички подойдёт - не проверял)
Две?
Просто раньше Вы давали ссылку и там надо сделать одну операцию.
viewtopic.php?p=5015594#p5015594

Я 31 получил карту и уже в тот же день вечером сделал оплату на больше 100 грн. Это теперь только в этом месяце тогда ещё одну оплату надо сделать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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