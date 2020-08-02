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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:22
Re: ПУМБ
Кто с вас получить кешбек. Я и мои 2 знакомых воспользовались одной из ссылок в прошлом месяце:
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 02 сер, 2020 22:30
MASolomko мне пока только пришли 5 грн % за болтающуюся тысячу на вильном. феерично и доходно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 02 сер, 2020 22:52
MASolomko,
1. оформил 2 знакомым, приблизительно в середине месяца.
2. Сделали операции в магазине по 100+ грн
3. 31.07 пришло сообщение, что скоро бонус будет начислен. К середине дня выплатили, как положено, по 100грн (чистыми) друзьям, и мне за них 100+100
Для получения бонуса нужно дождаться звонка с горячки, и назначить встречу.
Нужно сделать 2 "ритейловые" операции (в отделении говорили, что даже снятие налички подойдёт - не проверял)
Бонус выплачивается раз в месяц (не сразу, похоже, что собирают все выплаты за месяц, и выплачивают в последний день. В моем случае - 31.07 )
По правилам - друг бонус может получить только 1 раз. Т.е. получить 100грн за всекарту, и потом за всеможу - по идее не пройдёт
Я получил за 2 своих знакомых (соответственно, они получили каждый по 100грн тоже)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 02 сер, 2020 23:13
Вкладчик1234 а в чем плюсы карты?
Кешбечные карты!
Додано: Нед 02 сер, 2020 23:25
Бесплатная тащилка-толкалка, снятие налички. Выдают чаще визу (сейчас). В приложении можно платить коммуналку, вроде без комиссии.
Процента на остаток нет, пользовался короткими депо, пока было 10%+
Использую как альтернативу моно, форварда, спорта
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 03 сер, 2020 05:02
Re: ПУМБ
Две?
Просто раньше Вы давали ссылку и там надо сделать одну операцию.
viewtopic.php?p=5015594#p5015594
Я 31 получил карту и уже в тот же день вечером сделал оплату на больше 100 грн. Это теперь только в этом месяце тогда ещё одну оплату надо сделать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:16
Вкладчик1234 кешбека тоже нет? если да, то жаль, у меня для налички есть альфа и форвард
Кешбечные карты!
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:48
Ошибся, уже спать хотел. То мы делали 2 (всего). Т.к. было 2 друга
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:51
Бывают приглашения, для "стимуляции использования карты". Впринципе неплохие, но мало
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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