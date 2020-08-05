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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:25
rvlad2710 написав:
С 15 июля ни на одно из пяти обращений на ВИП горячей линии и одного обращения на сайте "Персона", нет ответа. Ребята на ГЛ толдонят, что ответ будет через 1-3 дня. Дни идут, влпрос не решается. Вывод один... Банк "зажрался" и клинты ему не нужны, даже ВИП.....(
Поддержка давно хромает. А ВИП тут один это Ринат. Остальные вип шлак.
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