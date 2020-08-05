|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:25
rvlad2710 написав:
С 15 июля ни на одно из пяти обращений на ВИП горячей линии и одного обращения на сайте "Персона", нет ответа. Ребята на ГЛ толдонят, что ответ будет через 1-3 дня. Дни идут, влпрос не решается. Вывод один... Банк "зажрался" и клинты ему не нужны, даже ВИП.....(
Поддержка давно хромает. А ВИП тут один это Ринат. Остальные вип шлак.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6991
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:27
Вкладчик1234 написав:
31.07 пришло сообщение, что скоро бонус будет начислен.
Получил сие сообщение и дали реферальную ссылку, чтобы делился с друзьями
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2230
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:28
Лякають, що з неділі старі версії Пумб.онлайн не працюватимуть.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1567
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:05
Кочевник
Это кого-то расстроит? Я изначально включил автообновление всего ПО на своём смартфоне и не парюсь
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8738
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 914 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|