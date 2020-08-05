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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:25
rvlad2710 написав:
С 15 июля ни на одно из пяти обращений на ВИП горячей линии и одного обращения на сайте "Персона", нет ответа. Ребята на ГЛ толдонят, что ответ будет через 1-3 дня. Дни идут, влпрос не решается. Вывод один... Банк "зажрался" и клинты ему не нужны, даже ВИП.....(
Поддержка давно хромает. А ВИП тут один это Ринат. Остальные вип шлак.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:27
Вкладчик1234 написав:
31.07 пришло сообщение, что скоро бонус будет начислен.
Получил сие сообщение и дали реферальную ссылку, чтобы делился с друзьями
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:28
Лякають, що з неділі старі версії Пумб.онлайн не працюватимуть.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 12:05
Кочевник
Это кого-то расстроит? Я изначально включил автообновление всего ПО на своём смартфоне и не парюсь
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:15
MASolomko написав: Вкладчик1234 написав:
31.07 пришло сообщение, что скоро бонус будет начислен.
Получил сие сообщение и дали реферальную ссылку, чтобы делился с друзьями
Мне тоже сегодня пришло, что ещё один друг "пришёл"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 06 сер, 2020 14:45
Нужно быстро пополнить грн«всеКАРТу» Пумба.
Желательно с КДВ Привата, Коко Форварда или Плативки Таскомбанка.
Подскажите пожалуйста,как и где это сделать без комиссии?
Можно ли будет платить с «всеКАРТы» в интернете сразу после зачисления на карту?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
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larnic
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:02
larnic
подозреваю что времени на ожидание ответа будет потрачено больше чем даже на банковский СЭП перевод с КоКо на ПУМБ. А уж кинуть с КоКо на ПУМБ и попробовать оплатить - дело минут.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:07
vitaliy_berdinskikh написав:larnic
подозреваю что времени на ожидание ответа будет потрачено больше чем даже на банковский СЭП перевод с КоКо на ПУМБ. А уж кинуть с КоКо на ПУМБ и попробовать оплатить - дело минут.
Подскажите пожалуйста,как именно кинуть с Коко на Пумб без комисса?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
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larnic
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:12
larnic написав:
Подскажите пожалуйста,как именно кинуть с Коко на Пумб без комисса?
на чужую всекарту разве что сэпом без комиссии
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:14
larnic написав: vitaliy_berdinskikh написав:larnic
подозреваю что времени на ожидание ответа будет потрачено больше чем даже на банковский СЭП перевод с КоКо на ПУМБ. А уж кинуть с КоКо на ПУМБ и попробовать оплатить - дело минут.
Подскажите пожалуйста,как именно кинуть с Коко на Пумб без комисса?
Відправити п2п з онлайн-банкінгу Форварда. Поповнити картку Пумба карткою іншого банку через пумб.онлайн.
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