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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:25

  rvlad2710 написав:С 15 июля ни на одно из пяти обращений на ВИП горячей линии и одного обращения на сайте "Персона", нет ответа. Ребята на ГЛ толдонят, что ответ будет через 1-3 дня. Дни идут, влпрос не решается. Вывод один... Банк "зажрался" и клинты ему не нужны, даже ВИП.....(


Поддержка давно хромает. А ВИП тут один это Ринат. Остальные вип шлак.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:27

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:31.07 пришло сообщение, что скоро бонус будет начислен.
Получил сие сообщение и дали реферальную ссылку, чтобы делился с друзьями ;)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:28

Re: ПУМБ

Лякають, що з неділі старі версії Пумб.онлайн не працюватимуть.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:05

Кочевник
Это кого-то расстроит? Я изначально включил автообновление всего ПО на своём смартфоне и не парюсь 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:15

  MASolomko написав:
  Вкладчик1234 написав:31.07 пришло сообщение, что скоро бонус будет начислен.
Получил сие сообщение и дали реферальную ссылку, чтобы делился с друзьями ;)

Мне тоже сегодня пришло, что ещё один друг "пришёл" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:45

Re: ПУМБ

Нужно быстро пополнить грн«всеКАРТу» Пумба.
Желательно с КДВ Привата, Коко Форварда или Плативки Таскомбанка.
Подскажите пожалуйста,как и где это сделать без комиссии?
Можно ли будет платить с «всеКАРТы» в интернете сразу после зачисления на карту?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:02

larnic
подозреваю что времени на ожидание ответа будет потрачено больше чем даже на банковский СЭП перевод с КоКо на ПУМБ. А уж кинуть с КоКо на ПУМБ и попробовать оплатить - дело минут.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:07

  vitaliy_berdinskikh написав:larnic
подозреваю что времени на ожидание ответа будет потрачено больше чем даже на банковский СЭП перевод с КоКо на ПУМБ. А уж кинуть с КоКо на ПУМБ и попробовать оплатить - дело минут.

Подскажите пожалуйста,как именно кинуть с Коко на Пумб без комисса?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:12

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,как именно кинуть с Коко на Пумб без комисса?

на чужую всекарту разве что сэпом без комиссии
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:14

  larnic написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:larnic
подозреваю что времени на ожидание ответа будет потрачено больше чем даже на банковский СЭП перевод с КоКо на ПУМБ. А уж кинуть с КоКо на ПУМБ и попробовать оплатить - дело минут.

Подскажите пожалуйста,как именно кинуть с Коко на Пумб без комисса?

Відправити п2п з онлайн-банкінгу Форварда. Поповнити картку Пумба карткою іншого банку через пумб.онлайн.
Кочевник
 
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ПУМБ (25340)
06.08.2020 15:14
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