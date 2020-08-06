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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:17

  larnic написав:Нужно быстро пополнить грн«всеКАРТу» Пумба.
Желательно с КДВ Привата, Коко Форварда или Плативки Таскомбанка.
Подскажите пожалуйста,как и где это сделать без комиссии?
Можно ли будет платить с «всеКАРТы» в интернете сразу после зачисления на карту?

Отправьте через платежи в П24 на карту ПУМБа, наберите в строке поиска платежей: ПУМБ, введите номер карты ПУМБа и отправляйте, пользоваться в ПУМБе можно сразу
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:17

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,как именно кинуть с Коко на Пумб без комисса?

Всего два варианта и по обеим комиссии нет.

5.1. переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж
по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку - не тарифікується
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:17

  vitaliy_berdinskikh написав:А уж кинуть с КоКо на ПУМБ и попробовать оплатить - дело минут.

Да, дурное дело - не хитрое.
Но так делать не надо
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:26

  mustbe написав:
  larnic написав:Нужно быстро пополнить грн«всеКАРТу» Пумба.
Желательно с КДВ Привата, Коко Форварда или Плативки Таскомбанка.
Подскажите пожалуйста,как и где это сделать без комиссии?
Можно ли будет платить с «всеКАРТы» в интернете сразу после зачисления на карту?

Просто в пумб-онлайн стащить с кокошки на всекарту.
После этого - можно сразу платить


Можно подробнее- через какой пункт в меню Пумб -онлайн тащить?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:32

Re: ПУМБ

  larnic написав:какой пункт в меню Пумб -онлайн тащить?

Пополнить карту с карты другого банка. Зачем такое спрашивать?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:31

Re: ПУМБ

підкажіть що з тим пумб за фігня з додатком , вже замахали і смс шлють і звонять типу що до якогось там числа треба обновити додаток , на питання що за фігню ви ліпите , як робот відповідають - зробіть платну послугу ... я їм відповідаю, що я зараз не користуюсь їхньою картою , в мене просто там лежать гроші , хай собі лежать , вони мені далі мозги роблять про обновлення додатку . в мене на телефоні 50 додатків , ніразу ще ніхто не звонив стовосно його обновлення , все само мовчки обновляється в тому числі і інші банки. сорі ,накипіло, таке враження що там просто задовбати вирішили
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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