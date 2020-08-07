Отправьте через платежи в П24 на карту ПУМБа, наберите в строке поиска платежей: ПУМБ, введите номер карты ПУМБа и отправляйте, пользоваться в ПУМБе можно сразу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:17
Отправьте через платежи в П24 на карту ПУМБа, наберите в строке поиска платежей: ПУМБ, введите номер карты ПУМБа и отправляйте, пользоваться в ПУМБе можно сразу
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:17
Всего два варианта и по обеим комиссии нет.
5.1. переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж
по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку - не тарифікується
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:17
Да, дурное дело - не хитрое.
Но так делать не надо
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:26
Можно подробнее- через какой пункт в меню Пумб -онлайн тащить?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:32
Re: ПУМБ
Пополнить карту с карты другого банка. Зачем такое спрашивать?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:31
Re: ПУМБ
підкажіть що з тим пумб за фігня з додатком , вже замахали і смс шлють і звонять типу що до якогось там числа треба обновити додаток , на питання що за фігню ви ліпите , як робот відповідають - зробіть платну послугу ... я їм відповідаю, що я зараз не користуюсь їхньою картою , в мене просто там лежать гроші , хай собі лежать , вони мені далі мозги роблять про обновлення додатку . в мене на телефоні 50 додатків , ніразу ще ніхто не звонив стовосно його обновлення , все само мовчки обновляється в тому числі і інші банки. сорі ,накипіло, таке враження що там просто задовбати вирішили
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:00
Ananas1start
Перевірити чи у Вас найновіша версія і за потреби запустити оновлення, займає менше часу, ніж сюди відписатись, а тим більше ніж увесь час воювати з ними.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 08 сер, 2020 05:18
перевірив , обновлень немає , а чи найновіша я хз як таке подивитись , якби все було так просто
вони мені звонять і кажуть що типу в мене додаток не активний, я кажу як так я ж в нього сьогодні заходив все активне , а вони кажуть ви місяць не робили ніяких операцій і у вас додаток автоматично став не активний і ви скоро ним не зможете користуватись - якусь таку маячню несуть , і типу кажуть зробіть якусь платну операцію , бо раз в місяць треба робити . мені цікаво що це таке і чи дійсно таке є, просто то настільки звучить як маячня , що я не можу в це повірити ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Суб 08 сер, 2020 08:27
Може це не з банку, а шахраї дзвонять? В мене є один неактивний пумб-онлайн у родичів - ніхто ніколи з банку не дзвонив.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:29
Приложением вообще необязательно пользоваться или даже устанавливать.
Большинство функционала умеет веб
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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