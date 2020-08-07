Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:41
Re: ПУМБ
Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:29
саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...
думаю то не машенніки , вони нічого не просили
ну якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто
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