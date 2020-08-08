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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2533253425352536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:41

Re: ПУМБ

Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно :-)
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:29

  Alpha1251 написав:Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно :-)

саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...
думаю то не машенніки , вони нічого не просили

ну якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 198
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:22

  Ananas1start написав:
  Alpha1251 написав:Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно :-)

саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...
думаю то не машенніки , вони нічого не просили

ну якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто


Имеется такой коленкор, звонят, предлагают на свой выбор разные варианты в том числе и описанный Вами, а также viewtopic.php?p=5019410#p5019410.
При клятвенном заверении пользоваться их услугами ИБ во всех позах, обещают в таком случае не звонить. Однако на мое замечание, о недавних операциях с указанием времени умолкают и берутся за свое.
В итоге получили заверение пользоваться исключительно их ИБ из всех возможных, что остановило словесный процесс. :mrgreen:
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  #<1 ... 2533253425352536
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