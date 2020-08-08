Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:41
Re: ПУМБ
Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:29
саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...
думаю то не машенніки , вони нічого не просили
ну якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто
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Додано: Суб 08 сер, 2020 23:22
Имеется такой коленкор, звонят, предлагают на свой выбор разные варианты в том числе и описанный Вами, а также viewtopic.php?p=5019410#p5019410.
При клятвенном заверении пользоваться их услугами ИБ во всех позах, обещают в таком случае не звонить. Однако на мое замечание, о недавних операциях с указанием времени умолкают и берутся за свое.
В итоге получили заверение пользоваться исключительно их ИБ из всех возможных, что остановило словесный процесс.
Black Jack - White Business
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Додано: Нед 09 сер, 2020 03:59
звонять звідки ? з банку ?
то якийсь трохи не адекват помоєму з їх сторони
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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