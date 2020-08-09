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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2533253425352536 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 797 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 115 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 211 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 189 Всього голосів : 797 Додано: Суб 08 сер, 2020 09:41 Re: ПУМБ

Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно Скорее всего из банка, хотят активности.Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно Alpha1251 Повідомлень: 277 З нами з: 02.04.12 Подякував: 92 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 14:29 Alpha1251 написав: Скорее всего из банка, хотят активности.

Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно Скорее всего из банка, хотят активности.Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно

саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...

думаю то не машенніки , вони нічого не просили



ну якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...думаю то не машенніки , вони нічого не просилину якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 199 З нами з: 19.02.20 Подякував: 32 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 23:22 Ananas1start написав: Alpha1251 написав: Скорее всего из банка, хотят активности.

Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно Скорее всего из банка, хотят активности.Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно

саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...

думаю то не машенніки , вони нічого не просили



ну якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...думаю то не машенніки , вони нічого не просилину якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто



Имеется такой коленкор, звонят, предлагают на свой выбор разные варианты в том числе и описанный Вами, а также

При клятвенном заверении пользоваться их услугами ИБ во всех позах, обещают в таком случае не звонить. Однако на мое замечание, о недавних операциях с указанием времени умолкают и берутся за свое.

В итоге получили заверение пользоваться исключительно их ИБ из всех возможных, что остановило словесный процесс. Имеется такой коленкор, звонят, предлагают на свой выбор разные варианты в том числе и описанный Вами, а также viewtopic.php?p=5019410#p5019410 При клятвенном заверении пользоваться их услугами ИБ во всех позах, обещают в таком случае не звонить. Однако на мое замечание, о недавних операциях с указанием времени умолкают и берутся за свое.В итоге получили заверение пользоваться исключительно их ИБ из всех возможных, что остановило словесный процесс. Black Jack - White Business

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Повідомлень: 9993 З нами з: 03.11.08 Подякував: 771 раз. Подякували: 2189 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 сер, 2020 03:59 ruvex написав:

Имеется такой коленкор, звонят, предлагают на свой выбор разные варианты в том числе и описанный Вами, а также

При клятвенном заверении пользоваться их услугами ИБ во всех позах, обещают в таком случае не звонить. Однако на мое замечание, о недавних операциях с указанием времени умолкают и берутся за свое.

В итоге получили заверение пользоваться исключительно их ИБ из всех возможных, что остановило словесный процесс. Имеется такой коленкор, звонят, предлагают на свой выбор разные варианты в том числе и описанный Вами, а также viewtopic.php?p=5019410#p5019410 При клятвенном заверении пользоваться их услугами ИБ во всех позах, обещают в таком случае не звонить. Однако на мое замечание, о недавних операциях с указанием времени умолкают и берутся за свое.В итоге получили заверение пользоваться исключительно их ИБ из всех возможных, что остановило словесный процесс.





звонять звідки ? з банку ?

то якийсь трохи не адекват помоєму з їх сторони звонять звідки ? з банку ?то якийсь трохи не адекват помоєму з їх сторони 50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q грн, бесплатна карта з кешбекомпо ссилці Ananas1start Повідомлень: 199 З нами з: 19.02.20 Подякував: 32 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 сер, 2020 09:21 Ananas1start написав: klug написав: Ananas1start

Перевірити чи у Вас найновіша версія і за потреби запустити оновлення, займає менше часу, ніж сюди відписатись, а тим більше ніж увесь час воювати з ними. Перевірити чи у Вас найновіша версія і за потреби запустити оновлення, займає менше часу, ніж сюди відписатись, а тим більше ніж увесь час воювати з ними.



перевірив , обновлень немає , а чи найновіша я хз як таке подивитись , якби все було так просто

вони мені звонять і кажуть що типу в мене додаток не активний, я кажу як так я ж в нього сьогодні заходив все активне , а вони кажуть ви місяць не робили ніяких операцій і у вас додаток автоматично став не активний і ви скоро ним не зможете користуватись - якусь таку маячню несуть , і типу кажуть зробіть якусь платну операцію , бо раз в місяць треба робити . мені цікаво що це таке і чи дійсно таке є, просто то настільки звучить як маячня , що я не можу в це повірити )) перевірив , обновлень немає , а чи найновіша я хз як таке подивитись , якби все було так простовони мені звонять і кажуть що типу в мене додаток не активний, я кажу як так я ж в нього сьогодні заходив все активне , а вони кажуть ви місяць не робили ніяких операцій і у вас додаток автоматично став не активний і ви скоро ним не зможете користуватись - якусь таку маячню несуть , і типу кажуть зробіть якусь платну операцію , бо раз в місяць треба робити . мені цікаво що це таке і чи дійсно таке є, просто то настільки звучить як маячня , що я не можу в це повірити ))

В клерків чомусь план щодо використання клієнтами мобільних додатків. Такою ***** не тільки в ПУМБі страждають.

Мені також парили з ПУМБи. В клерків чомусь план щодо використання клієнтами мобільних додатків. Такою ***** не тільки в ПУМБі страждають.Мені також парили з ПУМБи. Кочевник Повідомлень: 1574 З нами з: 16.02.17 Подякував: 273 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2533253425352536 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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