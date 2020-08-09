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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 09:41
Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно
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Alpha1251
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:29
Alpha1251 написав:
Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно
саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...
думаю то не машенніки , вони нічого не просили
ну якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: Суб 08 сер, 2020 23:22
Ananas1start написав: Alpha1251 написав:
Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно
саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...
думаю то не машенніки , вони нічого не просили
ну якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто
Имеется такой коленкор, звонят, предлагают на свой выбор разные варианты в том числе и описанный Вами, а также viewtopic.php?p=5019410#p5019410
.
При клятвенном заверении пользоваться их услугами ИБ во всех позах, обещают в таком случае не звонить. Однако на мое замечание, о недавних операциях с указанием времени умолкают и берутся за свое.
В итоге получили заверение пользоваться исключительно их ИБ из всех возможных, что остановило словесный процесс.
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ruvex
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Додано: Нед 09 сер, 2020 03:59
ruvex написав:
Имеется такой коленкор, звонят, предлагают на свой выбор разные варианты в том числе и описанный Вами, а также viewtopic.php?p=5019410#p5019410
.
При клятвенном заверении пользоваться их услугами ИБ во всех позах, обещают в таком случае не звонить. Однако на мое замечание, о недавних операциях с указанием времени умолкают и берутся за свое.
В итоге получили заверение пользоваться исключительно их ИБ из всех возможных, что остановило словесный процесс.
звонять звідки ? з банку ?
то якийсь трохи не адекват помоєму з їх сторони
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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Додано: Пон 10 сер, 2020 09:21
Ananas1start написав: klug написав:Ananas1start
Перевірити чи у Вас найновіша версія і за потреби запустити оновлення, займає менше часу, ніж сюди відписатись, а тим більше ніж увесь час воювати з ними.
перевірив , обновлень немає , а чи найновіша я хз як таке подивитись , якби все було так просто
вони мені звонять і кажуть що типу в мене додаток не активний, я кажу як так я ж в нього сьогодні заходив все активне , а вони кажуть ви місяць не робили ніяких операцій і у вас додаток автоматично став не активний і ви скоро ним не зможете користуватись - якусь таку маячню несуть , і типу кажуть зробіть якусь платну операцію , бо раз в місяць треба робити . мені цікаво що це таке і чи дійсно таке є, просто то настільки звучить як маячня , що я не можу в це повірити ))
В клерків чомусь план щодо використання клієнтами мобільних додатків. Такою ***** не тільки в ПУМБі страждають.
Мені також парили з ПУМБи.
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Кочевник
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:55
Дарова котаны.
Есть разница какую брать ВсеКарту - Visa или Mastercard? В чужих банкоматах какая сумма выдачи за раз?
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: Пон 10 сер, 2020 17:59
Striker
VISA всегда была "кошернее" в этом плане
А вообще лучше брать обе сразу
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:01
Striker Примите мой голос - голосую за ВИЗА.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:10
Значит таки Visa.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:20
Striker написав:
Значит таки Visa.
Та обе берите, они ж нашару
ВдруХ какая аХция именно по Мастеру будет
... делайте хоть что-нибудь!
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