А было уже что-то вкусное на Мастере?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 19:23
А было уже что-то вкусное на Мастере?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:30
Ну так Більше ж постоянно фунциклирует
Мож для Евы скидку прикупите
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:00
Re: ПУМБ
Изначально Автора цикавыло пути отхода - по ВИЗЕ в два разы быстрее.
Стоит ли того мастер , тех ахций?
Дельта показала , чё стоит тот мастер и его представительство по восточной еуроппе.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:02
В Більше в основном ненужный хлам, а если что-то и будет, то с других карт можно потратить баллы. Тем более, что ПУМБ пока будет юзаться пару раз в месяц для вывода ЗП с Привата в другие банки, другое применение ещё не придумал.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 20:08
Может когда-то и снять что-то придётся, поэтому и спросил.
Кстати, ПУМБа тоже может выполнять функцию Моно - закинуть в iBox и отослать сразу куда нужно? Овера не будет?
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