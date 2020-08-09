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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:23

  clientage написав:Та обе берите, они ж нашару
ВдруХ какая аХция именно по Мастеру будет :)

А было уже что-то вкусное на Мастере?
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:30

  Striker написав:
  clientage написав:Та обе берите, они ж нашару
ВдруХ какая аХция именно по Мастеру будет :)

А было уже что-то вкусное на Мастере?

Ну так Більше ж постоянно фунциклирует :mrgreen:
Мож для Евы скидку прикупите :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:00

Re: ПУМБ

  clientage написав:Ну так Більше ж постоянно фунциклирует :mrgreen:
Мож для Евы скидку прикупите :)

Изначально Автора цикавыло пути отхода - по ВИЗЕ в два разы быстрее.
Стоит ли того мастер , тех ахций?
Дельта показала , чё стоит тот мастер и его представительство по восточной еуроппе.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:02

  clientage написав:Ну так Більше ж постоянно фунциклирует :mrgreen:
Мож для Евы скидку прикупите :)

В Більше в основном ненужный хлам, а если что-то и будет, то с других карт можно потратить баллы. Тем более, что ПУМБ пока будет юзаться пару раз в месяц для вывода ЗП с Привата в другие банки, другое применение ещё не придумал.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:08

  Goodman написав:Изначально Автора цикавыло пути отхода - по ВИЗЕ в два разы быстрее.
Стоит ли того мастер , тех ахций?
Дельта показала , чё стоит тот мастер и его представительство по восточной еуроппе.

Может когда-то и снять что-то придётся, поэтому и спросил.
Кстати, ПУМБа тоже может выполнять функцию Моно - закинуть в iBox и отослать сразу куда нужно? Овера не будет?
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  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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