А было уже что-то вкусное на Мастере?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:23
А было уже что-то вкусное на Мастере?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:30
Ну так Більше ж постоянно фунциклирует
Мож для Евы скидку прикупите
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:00
Re: ПУМБ
Изначально Автора цикавыло пути отхода - по ВИЗЕ в два разы быстрее.
Стоит ли того мастер , тех ахций?
Дельта показала , чё стоит тот мастер и его представительство по восточной еуроппе.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:02
В Більше в основном ненужный хлам, а если что-то и будет, то с других карт можно потратить баллы. Тем более, что ПУМБ пока будет юзаться пару раз в месяц для вывода ЗП с Привата в другие банки, другое применение ещё не придумал.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 20:08
Может когда-то и снять что-то придётся, поэтому и спросил.
Кстати, ПУМБа тоже может выполнять функцию Моно - закинуть в iBox и отослать сразу куда нужно? Овера не будет?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 20:31
Сейчас Пумб и сам больше визу выпускает.
Я сам получил визу, и использую "как моно". Оверов не замечал. Мастер не планирую получать, смысла не вижу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:45
Это потому что "режим Моно". А вы как-то оставьте на карте немного денежек на ночь - сразу увидите. Я пока использовал "свободный" (до начала июля), то как только зазеваешься и не перекинешь начисленные % (начисление происходит обычно около 9 вечера) в другой банк или на вклад - так к утру глядишь, а пумба уже плату за овер списал. Потом конечно возвращает. Если ему маляву написать.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 10 сер, 2020 21:46
А где Вы там увидели скидку для Евы?
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Додано: Вів 11 сер, 2020 05:15
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:17
Неинтересно, год назад была лучше скидка для Евы, на всю продукцию в т.ч. акционную.
По факту в Еву хожу намного меньше чем в Простор, который в последнее время удивляет, давая кешбэк от 70 до 120% в т.ч. на акционную продукцию.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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