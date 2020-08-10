Додано: Пон 10 сер, 2020 20:45

Вкладчик1234 написав: Оверов не замечал. Оверов не замечал.

Это потому что "режим Моно". А вы как-то оставьте на карте немного денежек на ночь - сразу увидите. Я пока использовал "свободный" (до начала июля), то как только зазеваешься и не перекинешь начисленные % (начисление происходит обычно около 9 вечера) в другой банк или на вклад - так к утру глядишь, а пумба уже плату за овер списал. Потом конечно возвращает. Если ему маляву написать.