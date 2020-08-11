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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 14:15
Примерно месяц назад пришло предложение от банка на кредитку с лимитом в 11000 грн. Потом началась бомбардировка от менеджеров банка прийти и оформить кредитную карту. Сегодня пришел в отделение. Запросил лимит на 30000 грн. Пришлел одобрямс с банка. Начали оформлять. Менеджер принесла карту и тут она говорит. К сожалению, банк отказал в выдачи. Так только что банк одобрил. Да одобрил, а сейчас, спустя 5-10 минут отказал. Цирк!
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Alex7722
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Додано: Вів 11 сер, 2020 19:33
Получил свою ВсеПУМБу. Чувак в банке начал втирать, что нужно пополнить мобилку, именно мобилку, на сумму 100 грн, типа чтобы активировать интернет-банк. Я, конечно, проорал с этого, сказал, что спрошу на горячей линии и что первый раз такое слышу.
Приложение понравилось, но немного не хватает функционала, например, не нашел как посмотреть номер карты.
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Striker
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Додано: Сер 12 сер, 2020 05:38
Striker написав:
не нашел как посмотреть номер карты.
И не найдете, ее нет в приложении.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 12 сер, 2020 07:56
velvet написав:
Неинтересно, год назад была лучше скидка для Евы, на всю продукцию в т.ч. акционную.
По факту в Еву хожу намного меньше чем в Простор, который в последнее время удивляет, давая кешбэк от 70 до 120% в т.ч. на акционную продукцию.
А є ще щось для Краматоровки цікаве у Більше? Простор і справді дивує, хоч ціни (а їх в інеті можна легко порівняти) в ньому на більшість товару завищені у порівнянні з Євою, більше з тим і з Червоним. Але до дводенних КБ вони зараз додають ще й 100-300% за тижневими квестами серпня, що майже тотожно зниженню ціни не менш як удвічі-тричі. Тож стає цікаво, якби тільки вони не прокидали потім з використанням накопиченого...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Сер 12 сер, 2020 10:20
Сколько за раз максимум даёт родной банкомат? При наличии 500-ток вчера 17,2 тысячи не дал, 10+7,2 тысяч дал...
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Vorlon
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