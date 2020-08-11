RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2535253625372538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:15

Re: ПУМБ

Примерно месяц назад пришло предложение от банка на кредитку с лимитом в 11000 грн. Потом началась бомбардировка от менеджеров банка прийти и оформить кредитную карту. Сегодня пришел в отделение. Запросил лимит на 30000 грн. Пришлел одобрямс с банка. Начали оформлять. Менеджер принесла карту и тут она говорит. К сожалению, банк отказал в выдачи. Так только что банк одобрил. Да одобрил, а сейчас, спустя 5-10 минут отказал. Цирк!

Отправлено с моего SM-G9730 через Tapatalk
Alex7722
 
Повідомлень: 77
З нами з: 30.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:33

Получил свою ВсеПУМБу. Чувак в банке начал втирать, что нужно пополнить мобилку, именно мобилку, на сумму 100 грн, типа чтобы активировать интернет-банк. Я, конечно, проорал с этого, сказал, что спрошу на горячей линии и что первый раз такое слышу.
Приложение понравилось, но немного не хватает функционала, например, не нашел как посмотреть номер карты.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 15.02.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 05:38

  Striker написав:не нашел как посмотреть номер карты.

И не найдете, ее нет в приложении.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 22.04.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 07:56

  velvet написав:

Неинтересно, год назад была лучше скидка для Евы, на всю продукцию в т.ч. акционную.
По факту в Еву хожу намного меньше чем в Простор, который в последнее время удивляет, давая кешбэк от 70 до 120% в т.ч. на акционную продукцию.

А є ще щось для Краматоровки цікаве у Більше? Простор і справді дивує, хоч ціни (а їх в інеті можна легко порівняти) в ньому на більшість товару завищені у порівнянні з Євою, більше з тим і з Червоним. Але до дводенних КБ вони зараз додають ще й 100-300% за тижневими квестами серпня, що майже тотожно зниженню ціни не менш як удвічі-тричі. Тож стає цікаво, якби тільки вони не прокидали потім з використанням накопиченого...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2533
З нами з: 10.12.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:20

Сколько за раз максимум даёт родной банкомат? При наличии 500-ток вчера 17,2 тысячи не дал, 10+7,2 тысяч дал...
Vorlon
 
Повідомлень: 8810
З нами з: 14.06.13
Подякував: 429 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:26

  Vorlon написав:Сколько за раз максимум даёт родной банкомат? При наличии 500-ток вчера 17,2 тысячи не дал, 10+7,2 тысяч дал...

У ПУМБа насколько помню за один раз банкоматы выдают не более 30 купюр,т.е. в Вашем случае максимум был 15 тыс. за подход
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2898
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:32

  kreuz написав:
  velvet написав:

Неинтересно, год назад была лучше скидка для Евы, на всю продукцию в т.ч. акционную.
По факту в Еву хожу намного меньше чем в Простор, который в последнее время удивляет, давая кешбэк от 70 до 120% в т.ч. на акционную продукцию.

А є ще щось для Краматоровки цікаве у Більше? Простор і справді дивує, хоч ціни (а їх в інеті можна легко порівняти) в ньому на більшість товару завищені у порівнянні з Євою, більше з тим і з Червоним. Але до дводенних КБ вони зараз додають ще й 100-300% за тижневими квестами серпня, що майже тотожно зниженню ціни не менш як удвічі-тричі. Тож стає цікаво, якби тільки вони не прокидали потім з використанням накопиченого...

1.Использовать бонусы можно и нужно на следующий день.
2.При 100% кешбэка на акционный товар и использовании кешбэка тоже на акционный товар, Ева и Червоный в пролёте.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2898
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:35

  kreuz написав:Простор і справді дивує

Только расположены они не для всех удобно. Для меня - вообще хуже некуда. Ехать через полгорода чтобы купить какую-то мелочь - тьфу, не хочу. Лучше буду ловить скидки в Еве в 2 минутах ходьбы :D
Vorlon
 
Повідомлень: 8810
З нами з: 14.06.13
Подякував: 429 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:09

У мене у місті навпаки: Простори розташовані у основних ТРЦ, а Єви у дупі світу, куди спеціально потрібно хати, якщо, звичайно, там не живеш. Тьху.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4639
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2535253625372538
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, GXL, melkh, novichok, Волоdимир і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9505)
12.08.2020 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.