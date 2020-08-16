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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2538253925402541>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:43

  kolyuchy написав:Есть ли какие доп комиссии при обмене валют в их аппе?

Нет, платишь столько сколько заявлено и расчитанная сумма валюты падает тебе на карту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:49

DIVRC у меня приходит от 100 грн.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 19:18

  ruvex написав:
  Ananas1start написав:
  Alpha1251 написав:Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно :-)

саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...
думаю то не машенніки , вони нічого не просили

ну якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто


Имеется такой коленкор, звонят, предлагают на свой выбор разные варианты в том числе и описанный Вами, а также viewtopic.php?p=5019410#p5019410.
При клятвенном заверении пользоваться их услугами ИБ во всех позах, обещают в таком случае не звонить. Однако на мое замечание, о недавних операциях с указанием времени умолкают и берутся за свое.
В итоге получили заверение пользоваться исключительно их ИБ из всех возможных, что остановило словесный процесс. :mrgreen:



Как то звонили в начале года, навязывали кредит или кредитку. Раз позвонили, второй раз. На третий раз, будучи еще не в духе, я высказал им все что я думаю о процентах на депозиты и посоветовал им сделать спец.предложение пану Ринату по депозиту. В общем, после этого ни одного назойливого звонка. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 16:05

Re: ПУМБ

Добрый день. Не подскажете, нет ли сейчас какой то реферальной программы у ПУМБа? Хочу открыть валютную Всекарта, может можно ее открыть с какими то бонусами?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 16:19

Можш попробовать ;)

Рекомендую тобі кредитку від ПУМБ «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» для власних коштів. Замовляй у вайбер за посиланням:v.pumb.ua/bcNWXR і ми обоє отримаємо по 100 грн кожен!
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 18:56

Если вайбера нет, то без него никак не заказать по реф ссылке? И если картой в будущем не будешь пользоваться нет ли по ней каких-то скрытых комиссий или платежей?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 05:53

Re: ПУМБ

v57, только там с карты надо ещё 100 грн оплаты сделать ещё ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:28

  MASolomko написав:v57, только там с карты надо ещё 100 грн оплаты сделать ещё ;)

На валютную карту это распространяется?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:29

  v57 написав:Рекомендую тобі кредитку від ПУМБ «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» для власних коштів. Замовляй у вайбер за посиланням:v.pumb.ua/bcNWXR і ми обоє отримаємо по 100 грн кожен!

Валютную тоже можно открыть по этой ссылке?
Кто то вообще открывал валютную карту по реферальной программе?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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ну бл попробуй
v57
 
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