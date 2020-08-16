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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:43
kolyuchy написав:
Есть ли какие доп комиссии при обмене валют в их аппе?
Нет, платишь столько сколько заявлено и расчитанная сумма валюты падает тебе на карту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:49
DIVRC у меня приходит от 100 грн.
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Додано: Суб 15 сер, 2020 19:18
ruvex написав: Ananas1start написав: Alpha1251 написав:
Скорее всего из банка, хотят активности.
Как вариант, обещайте. Выполнять необязательно
саме цікаво що вони від мене просто вимагали щоб я скористався , типу я сказав щось типу - я врахую як буде потрібно . а вони знов за старе типу ну ви скажіть чи зможете зробити платну операцію ...
думаю то не машенніки , вони нічого не просили
ну якщо вони так дійсно відключають інтернет банкінг за неактивність - просто заберу всі гроші звідти кину на іншу карту де таких проблем нема , якщо їм мої гроші мішають - ідіотизм просто
Имеется такой коленкор, звонят, предлагают на свой выбор разные варианты в том числе и описанный Вами, а также viewtopic.php?p=5019410#p5019410
.
При клятвенном заверении пользоваться их услугами ИБ во всех позах, обещают в таком случае не звонить. Однако на мое замечание, о недавних операциях с указанием времени умолкают и берутся за свое.
В итоге получили заверение пользоваться исключительно их ИБ из всех возможных, что остановило словесный процесс.
Как то звонили в начале года, навязывали кредит или кредитку. Раз позвонили, второй раз. На третий раз, будучи еще не в духе, я высказал им все что я думаю о процентах на депозиты и посоветовал им сделать спец.предложение пану Ринату по депозиту. В общем, после этого ни одного назойливого звонка.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 16:05
Добрый день. Не подскажете, нет ли сейчас какой то реферальной программы у ПУМБа? Хочу открыть валютную Всекарта, может можно ее открыть с какими то бонусами?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 16:19
Рекомендую тобі кредитку від ПУМБ «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» для власних коштів. Замовляй у вайбер за посиланням:v.pumb.ua/bcNWXR і ми обоє отримаємо по 100 грн кожен!
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v57
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Додано: Нед 16 сер, 2020 18:56
Если вайбера нет, то без него никак не заказать по реф ссылке? И если картой в будущем не будешь пользоваться нет ли по ней каких-то скрытых комиссий или платежей?
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vovareuckij
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Додано: Пон 17 сер, 2020 05:53
v57, только там с карты надо ещё 100 грн оплаты сделать ещё
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Пон 17 сер, 2020 08:28
MASolomko написав:
v57, только там с карты надо ещё 100 грн оплаты сделать ещё
На валютную карту это распространяется?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 08:29
v57 написав:
Рекомендую тобі кредитку від ПУМБ «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» для власних коштів. Замовляй у вайбер за посиланням:v.pumb.ua/bcNWXR і ми обоє отримаємо по 100 грн кожен!
Валютную тоже можно открыть по этой ссылке?
Кто то вообще открывал валютную карту по реферальной программе?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 08:41
ну бл попробуй
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