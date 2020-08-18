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Не думаю, что валютную карту оформляют отдельно без гривневой в этом пакете.
ДЕТАЛІ АКЦІЇ: «ЗАПРОСИ ДРУГА»:
1. Замовляйте за рекомендацією друга у вайбер кредитку «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» для власних коштів у грн. Отримуйте по 100 гривень на рахунок кожен.
2. Для цього натисніть кнопку нижче та очікуйте на дзвінок оператора контакт-центру.
3. Після оформлення вами бажаної картки (безкоштовно) та проведення першої оплати від 100 грн ми зарахуємо винагороду кожному.
4. Винагорода зараховується протягом 31 дня з моменту виконання необхідних умов.
5. Ваші кошти будуть зараховані на нову картку, а тому хто запросив – на одну з карт у гривні.