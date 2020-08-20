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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 08:56
_PORT_UA
Не думаю, что валютную карту оформляют отдельно без гривневой в этом пакете.
ДЕТАЛІ АКЦІЇ: «ЗАПРОСИ ДРУГА»:
1. Замовляйте за рекомендацією друга у вайбер кредитку «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» для власних коштів у грн. Отримуйте по 100 гривень на рахунок кожен.
2. Для цього натисніть кнопку нижче та очікуйте на дзвінок оператора контакт-центру.
3. Після оформлення вами бажаної картки (безкоштовно) та проведення першої оплати від 100 грн ми зарахуємо винагороду кожному.
4. Винагорода зараховується протягом 31 дня з моменту виконання необхідних умов.
5. Ваші кошти будуть зараховані на нову картку, а тому хто запросив – на одну з карт у гривні.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 10:06
Bosstone ,тогда мимо. Гривневая Всекарта уже есть.Спасибо.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:37
Кстати ПУМБ 100 грн. за открытие карт по рефералке чистыми платит, в отличие от других.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:19
Писец, ПУМБ висит, не могу отправить платеж уже полчаса. Очередной рахитный банк.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:09
Striker написав:
Всё, приехали. Подстава в самый неподходящий момент.
При цьому веб-версія працює. "Підстава" відміняється?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:18
Alien написав: Striker написав:
Всё, приехали. Подстава в самый неподходящий момент.
При цьому веб-версія працює. "Підстава" відміняється?
По-перше, я був не вдома. По-друге, потім вдома через веб намагався відправити, пише: "Недостатньо коштів на рахунку". Грошей достатньо. І так раз 5-6 намагався. До сих пір нічого не працює. Банк лайно. Гроші застрягли.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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- Повідомлень: 927
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 76 раз.
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