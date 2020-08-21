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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2538253925402541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:56

_PORT_UA
Не думаю, что валютную карту оформляют отдельно без гривневой в этом пакете.

ДЕТАЛІ АКЦІЇ: «ЗАПРОСИ ДРУГА»:

1. Замовляйте за рекомендацією друга у вайбер кредитку «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» для власних коштів у грн. Отримуйте по 100 гривень на рахунок кожен.
2. Для цього натисніть кнопку нижче та очікуйте на дзвінок оператора контакт-центру.
3. Після оформлення вами бажаної картки (безкоштовно) та проведення першої оплати від 100 грн ми зарахуємо винагороду кожному.
4. Винагорода зараховується протягом 31 дня з моменту виконання необхідних умов.
5. Ваші кошти будуть зараховані на нову картку, а тому хто запросив – на одну з карт у гривні.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 10:06

Bosstone ,тогда мимо. Гривневая Всекарта уже есть.Спасибо.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:37

Кстати ПУМБ 100 грн. за открытие карт по рефералке чистыми платит, в отличие от других.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:19

Писец, ПУМБ висит, не могу отправить платеж уже полчаса. Очередной рахитный банк.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:59

Всё, приехали. Подстава в самый неподходящий момент.
Зображення
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:09

Re: ПУМБ

  Striker написав:Всё, приехали. Подстава в самый неподходящий момент.
При цьому веб-версія працює. "Підстава" відміняється?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:18

  Alien написав:
  Striker написав:Всё, приехали. Подстава в самый неподходящий момент.
При цьому веб-версія працює. "Підстава" відміняється?

По-перше, я був не вдома. По-друге, потім вдома через веб намагався відправити, пише: "Недостатньо коштів на рахунку". Грошей достатньо. І так раз 5-6 намагався. До сих пір нічого не працює. Банк лайно. Гроші застрягли.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлень: 927
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 17:44

  Striker написав:
  Alien написав:
  Striker написав:Всё, приехали. Подстава в самый неподходящий момент.
При цьому веб-версія працює. "Підстава" відміняється?

По-перше, я був не вдома. По-друге, потім вдома через веб намагався відправити, пише: "Недостатньо коштів на рахунку". Грошей достатньо. І так раз 5-6 намагався. До сих пір нічого не працює. Банк лайно. Гроші застрягли.


Приносимо вибачення за технічний збій мобільного додатку. Колеги працюють над вирішенням цього питання. Щодо помилки проведення операції - уточніть, будь ласка, в особисті повідомлення ПІБ та іпн для перевірки інформації по рахунку. Дякуємо.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:31

PUMB
Как получить свою личную ссылочку чтобы "запросить друга"?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:11

Re: ПУМБ

ВсеКарта по реферальной ссылке только дебетная в грн.идет? А если социальную открыть, то как в таком случае? Напр.пенсионная тоже идет в пакете Всекарта.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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