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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:16
Re: ПУМБ
_PORT_UA, знакомый по реферальной ссылке открывал всеКАРТКА для получения ЗП и обещанный кешбек выплатили.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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