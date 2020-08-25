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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:16

Re: ПУМБ

_PORT_UA, знакомый по реферальной ссылке открывал всеКАРТКА для получения ЗП и обещанный кешбек выплатили.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:02

Мошенничество!!!

Схема такая.
Находят на олх дорогой и габаритный товар. Звонят продавцу. Для натуральности, задают пару слов о товаре. Готовы купить, но на карту ПУМБ, если у вас нет – дайте кого-угодно, может в семье есть. Мы отправляем на карту деньги, вы нам говорите о получении денег, потом сообщаете адрес, приезжает экспедитор ТК и забирает товар. Устраивает? Только предупредите чела, карту которого дадите, что будет ему платеж.

Говорят всё очень быстро, хорошо поставленной речью, как по шаблону, реальные покупатели так не разговаривают)).

Чел, отчаявшийся продать дорогой товар, клюет на предложение, ведь пока что всё с виду хорошо: сначала деньги, потом – товар).

Далее покупатель звонит и говорит, что не может пополнить карту – выдает ошибку. Дайте другую карту – чел дает. Вместе с номером карты спрашивают ФИО и № телефона владельца карты. Через КЦ, зная эти данные, в авторежиме узнают сумму и дату последнего движения на карте :!:.

А потом звонит барышня, представитель СБ банка, владельцу карты, который уже знает, что ему должны скинуть деньги за товар, и такой же хорошо поставленной речью сообщает, что ему пришел платеж, но не простой, а коммерческий, и т.к. система не настроена на такие платежи, карту автоматом блокануло. Поэтому, нужно ее разблокировать, чтобы зачислить деньги. Далее выпрашивают данные карты и для идентификации. А если у чела появляются сомнения – сообщают заранее узнанные через КЦ сумму и дату последнего движения на карте – для особо подозрительных, а также дату рождения. С датой и суммой – понятно откуда, уже написал, а вот откуда узнали дату рождения, пока не пойму. Походу, протекает в банке… :?:

СБ банка звонит с номера 050 2663913.

Будьте бдительны, коллеги!
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:15

  la9 написав:Поэтому, нужно ее разблокировать, чтобы зачислить деньги. Далее выпрашивают данные карты и для идентификации. А если у чела появляются сомнения – сообщают заранее узнанные через КЦ сумму и дату последнего движения на карте – для особо подозрительных, а также дату рождения. С датой и суммой – понятно откуда, уже написал, а вот откуда узнали дату рождения, пока не пойму. Походу, протекает в банке… :?:

Будьте бдительны, коллеги!



Якщо при "ідентифікації" повідомив РНОКПП, то дуже легко вираховується дата народження в екселі: 01.01.1900 + перші 5 цифр РНОКПП (це кількість днів з 01.01.1900 до дати народження) - 1 = дата народження
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:16

  Rimlyanin1 написав:
  la9 написав:Поэтому, нужно ее разблокировать, чтобы зачислить деньги. Далее выпрашивают данные карты и для идентификации. А если у чела появляются сомнения – сообщают заранее узнанные через КЦ сумму и дату последнего движения на карте – для особо подозрительных, а также дату рождения. С датой и суммой – понятно откуда, уже написал, а вот откуда узнали дату рождения, пока не пойму. Походу, протекает в банке… :?:

Будьте бдительны, коллеги!



Якщо при "ідентифікації" повідомив РНОКПП, то дуже легко вираховується дата народження в екселі: 01.01.1900 + перші 5 цифр РНОКПП (це кількість днів з 01.01.1900 до дати народження) - 1 = дата народження

Это знаю, но никто инн не говорил!
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:32

них не понял
а пумб каким боком здесь?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:35

  v57 написав:них не понял
а пумб каким боком здесь?

Декларируют желание платить на карту ПУМБа, представляютяся СБ ПУМБа, сообщают персональные данные и данные по транзакциям по карте ПУМБа.
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:53

  la9 написав:Это знаю, но никто инн не говорил!

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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