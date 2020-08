Додано: Сер 26 сер, 2020 17:10

Возможно нашли дату рождения где-то в социалках, возможно именно этот человек подавал какие-то публичные декларации. Ну и возможно что информация взята из каких-то старых баз типа тех кто гуляли в продаже весной: там в некоторых базах были и даты рождения.



Ради интереса перезвонил в ПУМБ: действительно спросили только дату рождения, кодовое слово не спросили.

Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!