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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 17:16
Re: ПУМБ
_PORT_UA, знакомый по реферальной ссылке открывал всеКАРТКА для получения ЗП и обещанный кешбек выплатили.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:02
Мошенничество!!!
Схема такая.
Находят на олх дорогой и габаритный товар. Звонят продавцу. Для натуральности, задают пару слов о товаре. Готовы купить, но на карту ПУМБ, если у вас нет – дайте кого-угодно, может в семье есть. Мы отправляем на карту деньги, вы нам говорите о получении денег, потом сообщаете адрес, приезжает экспедитор ТК и забирает товар. Устраивает? Только предупредите чела, карту которого дадите, что будет ему платеж.
Говорят всё очень быстро, хорошо поставленной речью, как по шаблону, реальные покупатели так не разговаривают)).
Чел, отчаявшийся продать дорогой товар, клюет на предложение, ведь пока что всё с виду хорошо: сначала деньги, потом – товар).
Далее покупатель звонит и говорит, что не может пополнить карту – выдает ошибку. Дайте другую карту – чел дает. Вместе с номером карты спрашивают ФИО и № телефона владельца карты. Через КЦ, зная эти данные, в авторежиме узнают сумму и дату последнего движения на карте .
А потом звонит барышня, представитель СБ банка, владельцу карты, который уже знает, что ему должны скинуть деньги за товар, и такой же хорошо поставленной речью сообщает, что ему пришел платеж, но не простой, а коммерческий, и т.к. система не настроена на такие платежи, карту автоматом блокануло. Поэтому, нужно ее разблокировать, чтобы зачислить деньги. Далее выпрашивают данные карты и для идентификации. А если у чела появляются сомнения – сообщают заранее узнанные через КЦ сумму и дату последнего движения на карте – для особо подозрительных, а также дату рождения. С датой и суммой – понятно откуда, уже написал, а вот откуда узнали дату рождения, пока не пойму. Походу, протекает в банке…
СБ банка звонит с номера 050 2663913.
Будьте бдительны, коллеги!
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:15
Якщо при "ідентифікації" повідомив РНОКПП, то дуже легко вираховується дата народження в екселі: 01.01.1900 + перші 5 цифр РНОКПП (це кількість днів з 01.01.1900 до дати народження) - 1 = дата народження
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:16
Это знаю, но никто инн не говорил!
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:35
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:53
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:10
Re: ПУМБ
Возможно нашли дату рождения где-то в социалках, возможно именно этот человек подавал какие-то публичные декларации. Ну и возможно что информация взята из каких-то старых баз типа тех кто гуляли в продаже весной: там в некоторых базах были и даты рождения.
Ради интереса перезвонил в ПУМБ: действительно спросили только дату рождения, кодовое слово не спросили.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:32
ох, не знаю, не знаю...
В социалках прилично полных тёсок,
не фоп, не публична особа.
По поводу баз - тоже как-то не особо верится. Ранее таких случаев с иными банками не было - это первый...
Карты получал в апреле
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