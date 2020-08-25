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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 797
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:08

  v57 написав:них не понял
а пумб каким боком здесь?
Патамуша у ПУМБы есть такой авторежим :(
  la9 написав:Вместе с номером карты спрашивают ФИО и № телефона владельца карты. Через КЦ, зная эти данные, в авторежиме узнают сумму и дату последнего движения на карте
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:47

Б... Неужели кто-то ещё ведётся на эти звонки "службы безопасности" банка?

Уж если смог выставить габаритный товар на олх, то не совсем же олень?
WachtAmRhein
 
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