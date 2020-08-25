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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:08
v57 написав:
них не понял
а пумб каким боком здесь?
Патамуша у ПУМБы есть такой авторежим
la9 написав:
Вместе с номером карты спрашивают ФИО и № телефона владельца карты. Через КЦ, зная эти данные, в авторежиме
узнают сумму и дату последнего движения на карте
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:47
Б... Неужели кто-то ещё ведётся на эти звонки "службы безопасности" банка?
Уж если смог выставить габаритный товар на олх, то не совсем же олень?
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