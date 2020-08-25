Патамуша у ПУМБы есть такой авторежим
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:08
Патамуша у ПУМБы есть такой авторежим
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 26 сер, 2020 19:47
Б... Неужели кто-то ещё ведётся на эти звонки "службы безопасности" банка?
Уж если смог выставить габаритный товар на олх, то не совсем же олень?
Додано: Сер 26 сер, 2020 21:00
Re: ПУМБ
ИНН пробивается по чат-боту.
Там есть не все связки телефон-ИНН, но попадаются верные.
Развод банальный, но завернули в обертку.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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