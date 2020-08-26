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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2540254125422543 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 797 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 115 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 211 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 189 Всього голосів : 797 Додано: Сер 26 сер, 2020 18:08 v57 написав: них не понял

а пумб каким боком здесь? них не поняла пумб каким боком здесь? Патамуша у ПУМБы есть такой авторежим

la9 написав: Вместе с номером карты спрашивают ФИО и № телефона владельца карты. Через КЦ, зная эти данные, в авторежиме узнают сумму и дату последнего движения на карте Вместе с номером карты спрашивают ФИО и № телефона владельца карты. Через КЦ, зная эти данные,узнают сумму и дату последнего движения на карте Патамуша у ПУМБы есть такой авторежим ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32191 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2559 раз. Подякували: 3768 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 сер, 2020 19:47 Б... Неужели кто-то ещё ведётся на эти звонки "службы безопасности" банка?



Уж если смог выставить габаритный товар на олх, то не совсем же олень? WachtAmRhein Повідомлень: 8891 З нами з: 16.11.11 Подякував: 662 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 сер, 2020 21:00 Re: ПУМБ la9 написав: Это знаю, но никто инн не говорил! Это знаю, но никто инн не говорил!



ИНН пробивается по чат-боту.

Там есть не все связки телефон-ИНН, но попадаются верные.

Развод банальный, но завернули в обертку. ИНН пробивается по чат-боту.Там есть не все связки телефон-ИНН, но попадаются верные.Развод банальный, но завернули в обертку. ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному Goodman

Повідомлень: 3555 З нами з: 23.11.14 Подякував: 636 раз. Подякували: 403 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 сер, 2020 02:17 la9 написав: Схема такая.

Находят на олх дорогой и габаритный товар. Звонят продавцу. Для натуральности, задают пару слов о товаре. Готовы купить, но на карту ПУМБ, если у вас нет – дайте кого-угодно, может в семье есть. Мы отправляем на карту деньги, вы нам говорите о получении денег, потом сообщаете адрес, приезжает экспедитор ТК и забирает товар. Устраивает? Только предупредите чела, карту которого дадите, что будет ему платеж.



Говорят всё очень быстро, хорошо поставленной речью, как по шаблону, реальные покупатели так не разговаривают)).



Чел, отчаявшийся продать дорогой товар, клюет на предложение, ведь пока что всё с виду хорошо: сначала деньги, потом – товар).



Далее покупатель звонит и говорит, что не может пополнить карту – выдает ошибку. Дайте другую карту – чел дает. Вместе с номером карты спрашивают ФИО и № телефона владельца карты. Через КЦ, зная эти данные, в авторежиме узнают сумму и дату последнего движения на карте .



А потом звонит барышня, представитель СБ банка, владельцу карты, который уже знает, что ему должны скинуть деньги за товар, и такой же хорошо поставленной речью сообщает, что ему пришел платеж, но не простой, а коммерческий, и т.к. система не настроена на такие платежи, карту автоматом блокануло. Поэтому, нужно ее разблокировать, чтобы зачислить деньги. Далее выпрашивают данные карты и для идентификации. А если у чела появляются сомнения – сообщают заранее узнанные через КЦ сумму и дату последнего движения на карте – для особо подозрительных, а также дату рождения. С датой и суммой – понятно откуда, уже написал, а вот откуда узнали дату рождения, пока не пойму. Походу, протекает в банке…



СБ банка звонит с номера 050 2663913.



Будьте бдительны, коллеги! Схема такая.Находят на олх дорогой и габаритный товар. Звонят продавцу. Для натуральности, задают пару слов о товаре. Готовы купить, но на карту ПУМБ, если у вас нет – дайте кого-угодно, может в семье есть. Мы отправляем на карту деньги, вы нам говорите о получении денег, потом сообщаете адрес, приезжает экспедитор ТК и забирает товар. Устраивает? Только предупредите чела, карту которого дадите, что будет ему платеж.Говорят всё очень быстро, хорошо поставленной речью, как по шаблону, реальные покупатели так не разговаривают)).Чел, отчаявшийся продать дорогой товар, клюет на предложение, ведь пока что всё с виду хорошо: сначала деньги, потом – товар).Далее покупатель звонит и говорит, что не может пополнить карту – выдает ошибку. Дайте другую карту – чел дает. Вместе с номером карты спрашивают ФИО и № телефона владельца карты. Через КЦ, зная эти данные, в авторежиме узнают сумму и дату последнего движения на картеА потом звонит барышня, представитель СБ банка, владельцу карты, который уже знает, что ему должны скинуть деньги за товар, и такой же хорошо поставленной речью сообщает, что ему пришел платеж, но не простой, а коммерческий, и т.к. система не настроена на такие платежи, карту автоматом блокануло. Поэтому, нужно ее разблокировать, чтобы зачислить деньги. Далее выпрашивают данные карты и для идентификации. А если у чела появляются сомнения – сообщают заранее узнанные через КЦ сумму и дату последнего движения на карте – для особо подозрительных, а также дату рождения. С датой и суммой – понятно откуда, уже написал, а вот откуда узнали дату рождения, пока не пойму. Походу, протекает в банке…СБ банка звонит с номера 050 2663913.Будьте бдительны, коллеги!

А в чем развод? Или спросили цвв под шумок и вы его назвали? Найти карту ПУМБ это еще надо постараться, а тут еще надо и вторую найти... Да еще и на карте должна быть сумма дорогой покупки, чтобы ее увести... А в чем развод? Или спросили цвв под шумок и вы его назвали? Найти карту ПУМБ это еще надо постараться, а тут еще надо и вторую найти... Да еще и на карте должна быть сумма дорогой покупки, чтобы ее увести... ol_zy

Повідомлень: 6130 З нами з: 20.01.15 Подякував: 383 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 сер, 2020 02:49 la9 написав: vitaliy_berdinskikh написав: Ради интереса перезвонил в ПУМБ: действительно спросили только дату рождения, кодовое слово не спросили. Ради интереса перезвонил в ПУМБ: действительно спросили только дату рождения, кодовое слово не спросили.

ох, не знаю, не знаю...

В социалках прилично полных тёсок,

не фоп, не публична особа.

По поводу баз - тоже как-то не особо верится. Ранее таких случаев с иными банками не было - это первый...

Карты получал в апреле ох, не знаю, не знаю...В социалках прилично полных тёсок,не фоп, не публична особа.По поводу баз - тоже как-то не особо верится. Ранее таких случаев с иными банками не было - это первый...Карты получал в апреле

Мне с "СБ" Привата не звонили. С Монобанка не звонили. С еще одного-двух банков не звонили. А вот с ПУМБа (при чем из под их официального укртелекомовского номера) звонили, при чем через пару месяцев после окрытия карты.

Так что там не просто протекает, там течет как у __ во время течки. Мне с "СБ" Привата не звонили. С Монобанка не звонили. С еще одного-двух банков не звонили. А вот с ПУМБа (при чем из под их официального укртелекомовского номера) звонили, при чем через пару месяцев после окрытия карты.Так что там не просто протекает, там течет как у __ во время течки. https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 709 З нами з: 23.07.18 Подякував: 217 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 сер, 2020 07:58

шоб плюнуть в пумбу

ну по сравнанию с "банк мошенник, все вывожу" зачетнее а, это была такая многоходовкашоб плюнуть в пумбуну по сравнанию с "банк мошенник, все вывожу" зачетнее v57 Повідомлень: 2710 З нами з: 14.03.10 Подякував: 100 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2540254125422543 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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