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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:08
v57 написав:
них не понял
а пумб каким боком здесь?
Патамуша у ПУМБы есть такой авторежим
la9 написав:
Вместе с номером карты спрашивают ФИО и № телефона владельца карты. Через КЦ, зная эти данные, в авторежиме
узнают сумму и дату последнего движения на карте
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:47
Б... Неужели кто-то ещё ведётся на эти звонки "службы безопасности" банка?
Уж если смог выставить габаритный товар на олх, то не совсем же олень?
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:00
la9 написав:
Это знаю, но никто инн не говорил!
ИНН пробивается по чат-боту.
Там есть не все связки телефон-ИНН, но попадаются верные.
Развод банальный, но завернули в обертку.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Чет 27 сер, 2020 02:17
la9 написав:
Схема такая.
Находят на олх дорогой и габаритный товар. Звонят продавцу. Для натуральности, задают пару слов о товаре. Готовы купить, но на карту ПУМБ, если у вас нет – дайте кого-угодно, может в семье есть. Мы отправляем на карту деньги, вы нам говорите о получении денег, потом сообщаете адрес, приезжает экспедитор ТК и забирает товар. Устраивает? Только предупредите чела, карту которого дадите, что будет ему платеж.
Говорят всё очень быстро, хорошо поставленной речью, как по шаблону, реальные покупатели так не разговаривают)).
Чел, отчаявшийся продать дорогой товар, клюет на предложение, ведь пока что всё с виду хорошо: сначала деньги, потом – товар).
Далее покупатель звонит и говорит, что не может пополнить карту – выдает ошибку. Дайте другую карту – чел дает. Вместе с номером карты спрашивают ФИО и № телефона владельца карты. Через КЦ, зная эти данные, в авторежиме узнают сумму и дату последнего движения на карте
.
А потом звонит барышня, представитель СБ банка, владельцу карты, который уже знает, что ему должны скинуть деньги за товар, и такой же хорошо поставленной речью сообщает, что ему пришел платеж, но не простой, а коммерческий, и т.к. система не настроена на такие платежи, карту автоматом блокануло. Поэтому, нужно ее разблокировать, чтобы зачислить деньги. Далее выпрашивают данные карты и для идентификации. А если у чела появляются сомнения – сообщают заранее узнанные через КЦ сумму и дату последнего движения на карте – для особо подозрительных, а также дату рождения. С датой и суммой – понятно откуда, уже написал, а вот откуда узнали дату рождения, пока не пойму. Походу, протекает в банке…
СБ банка звонит с номера 050 2663913.
Будьте бдительны, коллеги!
А в чем развод? Или спросили цвв под шумок и вы его назвали? Найти карту ПУМБ это еще надо постараться, а тут еще надо и вторую найти... Да еще и на карте должна быть сумма дорогой покупки, чтобы ее увести...
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Додано: Чет 27 сер, 2020 02:49
la9 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Ради интереса перезвонил в ПУМБ: действительно спросили только дату рождения, кодовое слово не спросили.
ох, не знаю, не знаю...
В социалках прилично полных тёсок,
не фоп, не публична особа.
По поводу баз - тоже как-то не особо верится. Ранее таких случаев с иными банками не было - это первый...
Карты получал в апреле
Мне с "СБ" Привата не звонили. С Монобанка не звонили. С еще одного-двух банков не звонили. А вот с ПУМБа (при чем из под их официального укртелекомовского номера) звонили, при чем через пару месяцев после окрытия карты.
Так что там не просто протекает, там течет как у __ во время течки.
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Slx
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Додано: Чет 27 сер, 2020 07:58
а, это была такая многоходовка
шоб плюнуть в пумбу
ну по сравнанию с "банк мошенник, все вывожу" зачетнее
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v57
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Додано: Чет 27 сер, 2020 08:55
Slx написав:
Так что там не просто протекает, там течет как у __ во время течки.
Да не, это у гугла протекает. Ведь надо не просто иметь карту ПУМБ-а, надо чтобы мошеники точно знали что владелец карты или приятель владельца карты продает что-то на ЛОХ. А это возможно только через утечку данных с домашнего компа через браузер или со смартфона через приложение ЛОХ-смарт.
</sarcasm>
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:16
vitaliy_berdinskikh написав: Slx написав:
Так что там не просто протекает, там течет как у __ во время течки.
Да не, это у гугла протекает. Ведь надо не просто иметь карту ПУМБ-а, надо чтобы мошеники точно знали что владелец карты или приятель владельца карты продает что-то на ЛОХ. А это возможно только через утечку данных с домашнего компа через браузер или со смартфона через приложение ЛОХ-смарт.
</sarcasm>
Думаю, всё проще. Габаритный и дорогой товар выбран не просто так. Чел очень мотивирован продать таковой, поэтому поставит на уши всех, кого знает. У кого то, да и окажется карта пумбы. И вероятно - что не у одного знакомого.
А "особенности" безопасности пумбы позволяют при наборе минимальных данных через КЦ и чат-бот получить инфо о движении по карте, сумме, инн, дате рождения. Далее - дело техники и умения мошенников, социальная инженерия, ***).
Залатает пумба утечку или появится банк Х с 3,5 клиентами на всю страну - будут говорить, что у покупателя деньги только в этом банке - мол, найдите карту этого банка и сразу всё купим не торгуясь
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la9
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:19
Похоже ПУМБ ещё на процент снизил ставки по депозитам, на Вільном уже не 7%, а 6%. При этом на сайте показывается "завлекательные" 9,5% - насколько помню раньше максимальная ставка была 9%. Изучение тарифов говорит о том что 9,5% это для сумм от 300 000 грн.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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vitaliy_berdinskikh
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