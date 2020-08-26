la9 написав:

Схема такая.Находят на олх дорогой и габаритный товар. Звонят продавцу. Для натуральности, задают пару слов о товаре. Готовы купить, но на карту ПУМБ, если у вас нет – дайте кого-угодно, может в семье есть. Мы отправляем на карту деньги, вы нам говорите о получении денег, потом сообщаете адрес, приезжает экспедитор ТК и забирает товар. Устраивает? Только предупредите чела, карту которого дадите, что будет ему платеж.Говорят всё очень быстро, хорошо поставленной речью, как по шаблону, реальные покупатели так не разговаривают)).Чел, отчаявшийся продать дорогой товар, клюет на предложение, ведь пока что всё с виду хорошо: сначала деньги, потом – товар).Далее покупатель звонит и говорит, что не может пополнить карту – выдает ошибку. Дайте другую карту – чел дает. Вместе с номером карты спрашивают ФИО и № телефона владельца карты. Через КЦ, зная эти данные, в авторежиме узнают сумму и дату последнего движения на картеА потом звонит барышня, представитель СБ банка, владельцу карты, который уже знает, что ему должны скинуть деньги за товар, и такой же хорошо поставленной речью сообщает, что ему пришел платеж, но не простой, а коммерческий, и т.к. система не настроена на такие платежи, карту автоматом блокануло. Поэтому, нужно ее разблокировать, чтобы зачислить деньги. Далее выпрашивают данные карты и для идентификации. А если у чела появляются сомнения – сообщают заранее узнанные через КЦ сумму и дату последнего движения на карте – для особо подозрительных, а также дату рождения. С датой и суммой – понятно откуда, уже написал, а вот откуда узнали дату рождения, пока не пойму. Походу, протекает в банке…СБ банка звонит с номера 050 2663913.Будьте бдительны, коллеги!