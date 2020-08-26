Ставка 6% на "свободном" была уже до 23.07.2020, до очередного понижения учетки.
А 9,5% обещают по рекламе общих условий, и по Доходному в частности. Нужно же как то "стимулировать" принос.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 20:23
Ставка 6% на "свободном" была уже до 23.07.2020, до очередного понижения учетки.
А 9,5% обещают по рекламе общих условий, и по Доходному в частности. Нужно же как то "стимулировать" принос.
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