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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 20:23
vitaliy_berdinskikh написав:
Похоже ПУМБ ещё на процент снизил ставки по депозитам, на Вільном уже не 7%, а 6%. При этом на сайте показывается "завлекательные" 9,5% - насколько помню раньше максимальная ставка была 9%. Изучение тарифов говорит о том что 9,5% это для сумм от 300 000 грн.
Ставка 6% на "свободном" была уже до 23.07.2020, до очередного понижения учетки.
А 9,5% обещают по рекламе общих условий, и по Доходному в частности. Нужно же как то "стимулировать" принос.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:13
la9 написав:
Думаю, всё проще. Габаритный и дорогой товар выбран не просто так. Чел очень мотивирован продать таковой, поэтому поставит на уши всех, кого знает. У кого то, да и окажется карта пумбы. И вероятно - что не у одного знакомого.
А "особенности" безопасности пумбы позволяют при наборе минимальных данных через КЦ и чат-бот получить инфо о движении по карте, сумме, инн, дате рождения. Далее - дело техники и умения мошенников, социальная инженерия, ***).
Залатает пумба утечку или появится банк Х с 3,5 клиентами на всю страну - будут говорить, что у покупателя деньги только в этом банке - мол, найдите карту этого банка и сразу всё купим не торгуясь
ага и как мошенник узнает фио владельца (знакомого) его дату рождения? И что все знакомые сразу с номером карты дают дату и цвв? Или в чем развод?
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:40
ol_zy написав:ага и как мошенник узнает фио владельца (знакомого) его дату рождения?
В приложении при переводе на карту ПУМБа пишет полное ФИО её владельца.
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