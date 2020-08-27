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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2541254225432544 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 797 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 115 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 211 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 189 Всього голосів : 797 Додано: Чет 27 сер, 2020 20:23 vitaliy_berdinskikh написав: Похоже ПУМБ ещё на процент снизил ставки по депозитам, на Вільном уже не 7%, а 6%. При этом на сайте показывается "завлекательные" 9,5% - насколько помню раньше максимальная ставка была 9%. Изучение тарифов говорит о том что 9,5% это для сумм от 300 000 грн. Похоже ПУМБ ещё на процент снизил ставки по депозитам, на Вільном уже не 7%, а 6%. При этом на сайте показывается "завлекательные" 9,5% - насколько помню раньше максимальная ставка была 9%. Изучение тарифов говорит о том что 9,5% это для сумм от 300 000 грн.

Ставка 6% на "свободном" была уже до 23.07.2020, до очередного понижения учетки.

А 9,5% обещают по рекламе общих условий, и по Доходному в частности. Нужно же как то "стимулировать" принос. Ставка 6% на "свободном" была уже до 23.07.2020, до очередного понижения учетки.А 9,5% обещают по рекламе общих условий, и по Доходному в частности. Нужно же как то "стимулировать" принос. Black Jack - White Business

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Повідомлень: 10040 З нами з: 03.11.08 Подякував: 776 раз. Подякували: 2196 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 сер, 2020 21:13 la9 написав: Думаю, всё проще. Габаритный и дорогой товар выбран не просто так. Чел очень мотивирован продать таковой, поэтому поставит на уши всех, кого знает. У кого то, да и окажется карта пумбы. И вероятно - что не у одного знакомого.

А "особенности" безопасности пумбы позволяют при наборе минимальных данных через КЦ и чат-бот получить инфо о движении по карте, сумме, инн, дате рождения. Далее - дело техники и умения мошенников, социальная инженерия, ***).

Залатает пумба утечку или появится банк Х с 3,5 клиентами на всю страну - будут говорить, что у покупателя деньги только в этом банке - мол, найдите карту этого банка и сразу всё купим не торгуясь Думаю, всё проще. Габаритный и дорогой товар выбран не просто так. Чел очень мотивирован продать таковой, поэтому поставит на уши всех, кого знает. У кого то, да и окажется карта пумбы. И вероятно - что не у одного знакомого.А "особенности" безопасности пумбы позволяют при наборе минимальных данных через КЦ и чат-бот получить инфо о движении по карте, сумме, инн, дате рождения. Далее - дело техники и умения мошенников, социальная инженерия, ***).Залатает пумба утечку или появится банк Х с 3,5 клиентами на всю страну - будут говорить, что у покупателя деньги только в этом банке - мол, найдите карту этого банка и сразу всё купим не торгуясь

ага и как мошенник узнает фио владельца (знакомого) его дату рождения? И что все знакомые сразу с номером карты дают дату и цвв? Или в чем развод? ага и как мошенник узнает фио владельца (знакомого) его дату рождения? И что все знакомые сразу с номером карты дают дату и цвв? Или в чем развод? ol_zy

Повідомлень: 6132 З нами з: 20.01.15 Подякував: 383 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 сер, 2020 21:40 Re: ПУМБ ol_zy написав: ага и как мошенник узнает фио владельца (знакомого) его дату рождения?



В приложении при переводе на карту ПУМБа пишет полное ФИО её владельца. В приложении при переводе на карту ПУМБа пишет полное ФИО её владельца. Aps

Повідомлень: 3282 З нами з: 24.06.15 Подякував: 59 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 сер, 2020 22:14 Aps написав: ol_zy написав: ага и как мошенник узнает фио владельца (знакомого) его дату рождения?



В приложении при переводе на карту ПУМБа пишет полное ФИО её владельца. В приложении при переводе на карту ПУМБа пишет полное ФИО её владельца.

Все равно ни о чем развод. Это старая тема - меня тоже в том году так пытались развести. Тоже экспедитор приедет, а потом началось ой у нас коммерческий платеж вам надо подойти в отделение ощада к банкомату - сразу послал. Нет никаких коммерческих платежей для которых надо к банкоматам ходить. Если ком. платеж, то вот вам реквизиты для СЕПа, но только никакая бухгалтерия не пропустит платеж на физ лицо со счета за товар без документов, просто я это знаю, а разводилы не ожидали. Все равно ни о чем развод. Это старая тема - меня тоже в том году так пытались развести. Тоже экспедитор приедет, а потом началось ой у нас коммерческий платеж вам надо подойти в отделение ощада к банкомату - сразу послал. Нет никаких коммерческих платежей для которых надо к банкоматам ходить. Если ком. платеж, то вот вам реквизиты для СЕПа, но только никакая бухгалтерия не пропустит платеж на физ лицо со счета за товар без документов, просто я это знаю, а разводилы не ожидали. ol_zy

Повідомлень: 6132 З нами з: 20.01.15 Подякував: 383 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2541254225432544 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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