Додано: Чет 27 сер, 2020 22:14

Aps написав: ol_zy написав: ага и как мошенник узнает фио владельца (знакомого) его дату рождения?



В приложении при переводе на карту ПУМБа пишет полное ФИО её владельца. В приложении при переводе на карту ПУМБа пишет полное ФИО её владельца.

Все равно ни о чем развод. Это старая тема - меня тоже в том году так пытались развести. Тоже экспедитор приедет, а потом началось ой у нас коммерческий платеж вам надо подойти в отделение ощада к банкомату - сразу послал. Нет никаких коммерческих платежей для которых надо к банкоматам ходить. Если ком. платеж, то вот вам реквизиты для СЕПа, но только никакая бухгалтерия не пропустит платеж на физ лицо со счета за товар без документов, просто я это знаю, а разводилы не ожидали.