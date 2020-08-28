Ставка 6% на "свободном" была уже до 23.07.2020, до очередного понижения учетки.
А 9,5% обещают по рекламе общих условий, и по Доходному в частности. Нужно же как то "стимулировать" принос.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 сер, 2020 20:23
Ставка 6% на "свободном" была уже до 23.07.2020, до очередного понижения учетки.
А 9,5% обещают по рекламе общих условий, и по Доходному в частности. Нужно же как то "стимулировать" принос.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:13
ага и как мошенник узнает фио владельца (знакомого) его дату рождения? И что все знакомые сразу с номером карты дают дату и цвв? Или в чем развод?
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:40
Re: ПУМБ
В приложении при переводе на карту ПУМБа пишет полное ФИО её владельца.
Додано: Чет 27 сер, 2020 22:14
Все равно ни о чем развод. Это старая тема - меня тоже в том году так пытались развести. Тоже экспедитор приедет, а потом началось ой у нас коммерческий платеж вам надо подойти в отделение ощада к банкомату - сразу послал. Нет никаких коммерческих платежей для которых надо к банкоматам ходить. Если ком. платеж, то вот вам реквизиты для СЕПа, но только никакая бухгалтерия не пропустит платеж на физ лицо со счета за товар без документов, просто я это знаю, а разводилы не ожидали.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 05:39
Re: ПУМБ
ерунда такая есть - чат-бот , по номеру бьет ИНН и ИНН связанных лиц. Того и заморачиваются с габаритными товарами - там овчинка выделки стоит. Нужно все инфо по крупицам пособирать и выложить пазл. Был бы слив базы - рубали бы всех подряд . масштабно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:34
Так, а в чем суть развода? Узнать карту, ФИО, инн, тел и дату рождения? Так уже столько баз с подобной инфо утекло из ощада, привата, альфы, моно и не только скорее всего.
А дальше то что, ну знаю я номер карты фио инн без цвв и увода вашего фин номера - это ни о чем, если владелец карты не полный лох, а полных лохов и без той инфо разводят - они просто сами это все называют + дату карты + цвв.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:42
Re: ПУМБ
мне вот "с привата" страховку парили, всього 20 грн на м1сяць ше1сятпять коп1йок в день. дуже вмовляли , даже казали, що не тре 1м н1яких даних - я повинен т1льки дати згоду. Згоду на що??? В трич1 казав , що маю подумати 1 роз1братись в умовах - на 4-й раз в1дстали. Така зараз згода . файну оферту придумав держбанк.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:47
Goodman
Чтобы бы вам не делал приматбанк - вы же его всё равно будете обожать, несмотря ни на что? Любовь зла?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:58
Vorlon вынужден , хотя уже как кравчук - хожу между капельками.
столбовая любовь.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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