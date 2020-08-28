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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 09:30
Aps написав:
ol_zy написав:ага и как мошенник узнает фио владельца (знакомого) его дату рождения?
В приложении при переводе на карту ПУМБа пишет полное ФИО её владельца.
В банкоматах ПУМБА тоже пишет при правильном вводе номера карты.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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