В банкоматах ПУМБА тоже пишет при правильном вводе номера карты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 09:30
В банкоматах ПУМБА тоже пишет при правильном вводе номера карты.
Додано: Вів 01 вер, 2020 01:11
А де її знайти? Яка взагалі тут послідовність дій отримання обох реферальних винагород?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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