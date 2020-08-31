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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 798
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:30

  Aps написав:
ol_zy написав:ага и как мошенник узнает фио владельца (знакомого) его дату рождения?


В приложении при переводе на карту ПУМБа пишет полное ФИО её владельца.

В банкоматах ПУМБА тоже пишет при правильном вводе номера карты.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:58

а куда надо копировать эту реферальную ссылку с вайбера?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 01:11

  vovareuckij написав:а куда надо копировать эту реферальную ссылку с вайбера?

А де її знайти? Яка взагалі тут послідовність дій отримання обох реферальних винагород?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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