В банкоматах ПУМБА тоже пишет при правильном вводе номера карты.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 09:30
В банкоматах ПУМБА тоже пишет при правильном вводе номера карты.
Додано: Вів 01 вер, 2020 01:11
А де її знайти? Яка взагалі тут послідовність дій отримання обох реферальних винагород?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 01 вер, 2020 01:35
Re: ПУМБ
Укрсоца банкомат не видав зі всеКарти сковорідку, хоч і дооовго думав перед тим, а КЦ ПУМБи каже, що видача була успішною та посилає писати заяву у відділення. Гадаю, що варіантів все одно немає, тому хочу хоча б зрозуміти строк очікування інкасації того банкомата, це скільки? Чи є якісь прискорювачі, крім НБУ?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 01 вер, 2020 06:46
Re: ПУМБ
В мобильный браузер, из которого должен открыться Viber. Желательно открывать из Google Chrome.
На мобільному телефону повинен бути інстальований Viber (обов'язкова умова). Далі у мобільному браузері відкриваєте посилання => відкриється Viber і подаєте заявку на гривневу "всеКАРТКУ", чекаєте дзвінка від менеджера.
Потім ідите до відділення та оформлюєте платіжну картку, фінансовий номер указуєте той, що зазначений у Viber. Після отримання картки необхідна перша торгова операція від 100 грн — чекаєте на кешбек. У день його нарахування прийде повідомлення.
Як мінімум 30 днів на отримання відповіді за поданим зверненням + строки платіжної системи до 30(Visa)/45(Mastercard) днів.
НБУ цей процес не прискорить, але може контролювати процес щодо повноти інформування за цим інцидентом.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Vorlon і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|