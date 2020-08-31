RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2542254325442545

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:30

  Aps написав:
ol_zy написав:ага и как мошенник узнает фио владельца (знакомого) его дату рождения?


В приложении при переводе на карту ПУМБа пишет полное ФИО её владельца.

В банкоматах ПУМБА тоже пишет при правильном вводе номера карты.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:58

а куда надо копировать эту реферальную ссылку с вайбера?
vovareuckij
 
Повідомлень: 8
З нами з: 19.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 01:11

  vovareuckij написав:а куда надо копировать эту реферальную ссылку с вайбера?

А де її знайти? Яка взагалі тут послідовність дій отримання обох реферальних винагород?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 10.12.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 01:35

Re: ПУМБ

Укрсоца банкомат не видав зі всеКарти сковорідку, хоч і дооовго думав перед тим, а КЦ ПУМБи каже, що видача була успішною та посилає писати заяву у відділення. Гадаю, що варіантів все одно немає, тому хочу хоча б зрозуміти строк очікування інкасації того банкомата, це скільки? Чи є якісь прискорювачі, крім НБУ?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 10.12.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 06:46

Re: ПУМБ

  vovareuckij написав:а куда надо копировать эту реферальную ссылку с вайбера?
В мобильный браузер, из которого должен открыться Viber. Желательно открывать из Google Chrome.

  kreuz написав:А де її знайти?
v.pumb.ua/bc6XPd

  kreuz написав:Яка взагалі тут послідовність дій отримання обох реферальних винагород?
На мобільному телефону повинен бути інстальований Viber (обов'язкова умова). Далі у мобільному браузері відкриваєте посилання => відкриється Viber і подаєте заявку на гривневу "всеКАРТКУ", чекаєте дзвінка від менеджера.
Потім ідите до відділення та оформлюєте платіжну картку, фінансовий номер указуєте той, що зазначений у Viber. Після отримання картки необхідна перша торгова операція від 100 грн — чекаєте на кешбек. У день його нарахування прийде повідомлення.

  kreuz написав:Гадаю, що варіантів все одно немає, тому хочу хоча б зрозуміти строк очікування інкасації того банкомата, це скільки?
Як мінімум 30 днів на отримання відповіді за поданим зверненням + строки платіжної системи до 30(Visa)/45(Mastercard) днів.
НБУ цей процес не прискорить, але може контролювати процес щодо повноти інформування за цим інцидентом.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 08.03.18
Подякував: 199 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:10

Re: ПУМБ

  kreuz написав:Укрсоца

А хіба такий банк ще існує? І має власні банкомати?
  kreuz написав:Гадаю, що варіантів все одно немає, тому хочу хоча б зрозуміти строк очікування інкасації того банкомата, це скільки?

Згідно положення НБУ банкомати обов'язково треба розвантажувати не рідше одного разу на 30 днів. Частіше можна. Усе залежить від самого банку. Втім якщо банкомат дійсно укрсоцівський то його можуть вже ніколи і не розванажити :(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 496
З нами з: 12.01.20
Подякував: 26 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:29

Re: ПУМБ

  Alien написав:. Втім якщо банкомат дійсно укрсоцівський то його можуть вже ніколи і не розванажити

по ідеї це власність Альфи зараз... якщо добре пам'ятаю про їх злиття пару років тому
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9406
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2542254325442545
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Ferlakur, IDAN, novichok, vitaliy_berdinskikh і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (737)
01.09.2020 10:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.