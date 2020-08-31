В банкоматах ПУМБА тоже пишет при правильном вводе номера карты.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:30
В банкоматах ПУМБА тоже пишет при правильном вводе номера карты.
Додано: Вів 01 вер, 2020 01:11
А де її знайти? Яка взагалі тут послідовність дій отримання обох реферальних винагород?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 01 вер, 2020 01:35
Re: ПУМБ
Укрсоца банкомат не видав зі всеКарти сковорідку, хоч і дооовго думав перед тим, а КЦ ПУМБи каже, що видача була успішною та посилає писати заяву у відділення. Гадаю, що варіантів все одно немає, тому хочу хоча б зрозуміти строк очікування інкасації того банкомата, це скільки? Чи є якісь прискорювачі, крім НБУ?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 01 вер, 2020 06:46
Re: ПУМБ
В мобильный браузер, из которого должен открыться Viber. Желательно открывать из Google Chrome.
На мобільному телефону повинен бути інстальований Viber (обов'язкова умова). Далі у мобільному браузері відкриваєте посилання => відкриється Viber і подаєте заявку на гривневу "всеКАРТКУ", чекаєте дзвінка від менеджера.
Потім ідите до відділення та оформлюєте платіжну картку, фінансовий номер указуєте той, що зазначений у Viber. Після отримання картки необхідна перша торгова операція від 100 грн — чекаєте на кешбек. У день його нарахування прийде повідомлення.
Як мінімум 30 днів на отримання відповіді за поданим зверненням + строки платіжної системи до 30(Visa)/45(Mastercard) днів.
НБУ цей процес не прискорить, але може контролювати процес щодо повноти інформування за цим інцидентом.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 01 вер, 2020 09:10
Re: ПУМБ
А хіба такий банк ще існує? І має власні банкомати?
Згідно положення НБУ банкомати обов'язково треба розвантажувати не рідше одного разу на 30 днів. Частіше можна. Усе залежить від самого банку. Втім якщо банкомат дійсно укрсоцівський то його можуть вже ніколи і не розванажити
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 01 вер, 2020 09:29
Re: ПУМБ
по ідеї це власність Альфи зараз... якщо добре пам'ятаю про їх злиття пару років тому
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:11
Какие-то подводные камни по этой ВсеКарта есть? Или она полностью во всем бесплатная как консультант заверил? Переводы с этой карты на любую другую карту укрбанка также бесплатны?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:22
Нет процента на остаток.
Тянуть чужими сервисами - 0,5%. Нужно бесплатно толкать силами Пумба
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:33
Re: ПУМБ
Подскажите, пожалуйста, как мне частному лицу (не ФОП) лучше получать через ПУМБ доллары из США от юрлица, фондового брокера - отдельный валютный счет или достаточно карты? SWIFT. Платежи примерно раз в квартал, суммы до 1000$.
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