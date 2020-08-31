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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:17

  Вкладчик1234 написав:
  Avril_ks написав:Какие-то подводные камни по этой ВсеКарта есть? Или она полностью во всем бесплатная как консультант заверил? Переводы с этой карты на любую другую карту укрбанка также бесплатны?

Нет процента на остаток.
Тянуть чужими сервисами - 0,5%. Нужно бесплатно толкать силами Пумба

Дополню: отправка платежа с неё по СЭП платная.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:20

Re: ПУМБ

Как получить выписку или другим путем узнаю, повелось ли пополнение карты ПУМБ?
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Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:26

  aladin написав:Подскажите, пожалуйста, как мне частному лицу (не ФОП) лучше получать через ПУМБ доллары из США от юрлица, фондового брокера - отдельный валютный счет или достаточно карты? SWIFT. Платежи примерно раз в квартал, суммы до 1000$.

Обычно банки настаивают чтобы SWIFT переводы были в валюте счёта.

Некоторые конвертируют,не знаю как с этим у ПУМБ. Но даже если он конвертирует то учитывая курс лучше получить перевод на валютный счёт и снять валюту наличкой с последующим сливом в обменку.

Не знаю можно ли в ПУМБ открыть отдельный валютный счет. Но чем заморачиваться таким вопросом лучше сразу пойти и открыть всекарту в долларе (к ней прилагается и счёт), получив на руки карту (и доступ к счёту) сразу после открытия.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:15

  Slx написав:Как получить выписку или другим путем узнаю, повелось ли пополнение карты ПУМБ?

В ИБ под картой тапнуть на Список операций
А чоо, авторизац. остаток не увеличился у карты?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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